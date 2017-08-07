Fikret Orman: Beşiktaş'a ceza verilmeye çalışılırsa dünyayı ayağa kaldırırım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Konyaspor ile oynadıkları Süper Kupa maçında çıkan olaylarla ilgili, "Beşiktaş'a ceza verilmeye çalışılırsa dünyayı ayağa kaldırırım" diye konuştu.

Jeremain Lens'in medyaya tanıtımından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Konyaspor maçında verilecek cezalarla ilgili sert konuştu. UEFA'nın Lyon maçında siyah-beyazlılara verdiği cezayı hatırlatan Beşiktaş Başkanı, "Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar, bu bir tehdit değildir" dedi.

Siyah-beyazlıların gündemine dair birçok soruyu cevaplandıran Fikret Orman'ın konuşması şöyle:

"Bu şartlar altında kim ailesiyle maç izlemeye gider? Kim çoluğunu çocuğunu götürür? Hem sportif anlamda, hem de saha olayları anlamında kaliteyi yükseltmemiz lazım"

"Türkiye'de oyuncular yüksek

bedellere satılamıyor"

"Cengiz, 15 milyon'a Roma'ya gitti. Başka bir ligde olsaydı çok daha yüksek fiyata giderdi. Keza Galatasaray'dan Leipzig'e giden Bruma da düşük fiyata gitti. Bu şartlar altında Türk kulüplerinden yüksek paralara transfer olması mümkün değil. Kaliteyi de, seviyeyi de artırmamız lazım, bu görüntülerle olmaz"

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı

için teklif gelirse 'hayır' demem"

"Göksel Başkan görevini çok iyi yaptı. Yaptığı işleri görüyorum. Bana göre işine devam etmesi lazım. Devam etmeyecekse, bu bir hatır gönül ilişkisi değil. Bu göreve gelecek kişinin Göksel ciddiyetinde ve vizyonunda olması lazım. Ahbap-çavuş ilişkisine çevirmemek lazım. Bana bu konuda bir istek gelirse ben bunu değerlendiririm. Ama benim esas vazifem Beşiktaş'a hizmet etmektir. Çok da istekli değilim. Ancak kulüplerden, başkanlardan böyle bir istek gelirse 'hayır' diyemem"

"Konyaspor maçındaki olaylar için suç duyurusunda bulunduk"

Suç duyurusunda bulunduk. Bakanımız da (Bak) sporun içerisinden gelen, sevdiğimiz biri. Hepimiz spor için çaba harcıyoruz. Ben de aynısını söylüyorum, bu olaylar bizim futbol değerimizi aşağı düşürüyor. Galatasaray'ın stadında, Fenerbahçe'nin stadında olmuş, önemli değil.

Bir takımın 3 bin kişi ortalamayla ligi bitirmesi çok büyük ayıp. Anadolu'da da bu rakamları arttırmamız lazım. Bizim kendi işimizi çözmemiz, işi çözmüyor. Taraftar yasağının kalkması için en büyük desteği biz verdik. 1 milyon 750 bin Lira bu maçlar için ceza ödedik. Keza Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor da aynı şekilde. Taraftar gelsin de, bana, kulübüme, diğer kulüplere zarar vermesin.

"Talisca için FIFA'ya gideceğiz; seneye bonservisini almak istiyoruz"

Talisca 2 senelik kiralanmış bir oyuncu. Gelmeden önce 2 senelik kontrolü yapılmıştı. Oyuncu da şu an bizim kampımızda. Oyuncuyla bir sorunumuz olsa gelmez. Takımımızın bir parçası.

Benfica'yla yapılan anlaşma çok sarih. Biz uzatmayı kullanmak istersek, kullanırız. Kullandık ve 1 sene daha uzattık. Benfica'nın 2 milyon Euro'luk bir kira hikayesi var. Bununla onun bir alakası yok. Para ayrı bir şey, anlaşma ayrı bir şey. Evrakları vermiyorlar, onlardan bir evrak bekliyoruz. Beşiktaş taraftarı da Benfica'ya "Come to Evrak" yazıyormuş, müthişler.

FIFA'ya başvurduk. Bu hafta içinde lisansını alırız. Bunun olmama ihtimali zaten hukuka aykırı. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bizden sonra oyuncunun Benfica'yla 1 senelik anlaşması kalıyor. Bizde gösterdiği performanstan rahatsız olmuş olabilirler. Ama bu performansı bizde gösterdi. Göstersin, marka yapsın, pazar yapsın diye verdiler biz de yaptık. Zararları varsa bu yola girmeyeceklerdi, bu; onların ticari bir konusu.

Biz Talisca'yı çok seviyoruz, o da bizimle olmaktan çok mutlu. İnşallah seneye bonservisini de almak istiyoruz.

"Lens'i kiralık aldık; seneye opsiyonunu kullanarak bonservisini de alacağız"

Bir transfer hamlesi daha düşünüyoruz. Çok acelemiz yok. Şu anda bile 1 aydan fazla süre var transfer sezonunun kapanmasına. Şampiyonlar Ligi kuraları çekilmeye başladığı zamanlarda tamamen netleşecektir. Dünkü takıma baktığımız zaman; Tosic, Cenk, bunlar çok iyiydi. Elimizden geleni yapıyoruz, mali gelirimize göre yapıyoruz.

Lens'i bu sene finansal fair-play nedeniyle kiraladık. Onu da kullanacağız. Öyle bir kararımız var. Finansal fair-play nedeniyle bu yolu seçtik. Önümüzdeki sene bu yasak ortadan kalktığı için bonservisini seneye alacağız.

"Sosa, gittiği yerde mutlu olamadı"

Pepe'yi niçin transfer ettik? O; bu sene sonunda Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Beşiktaş'taki ortam da buna uygun olduğu için Beşiktaş'ı tercih etti. Oyuncuyu PSG de istemişti. Pepe'yi 'Pepe'yi almalıyız' diye almadık, Beşiktaş'ı istediği için aldık.

Jose Sosa, gittiği yerde mutlu olamadı. Bizde mutlu olmasının sebebi bu camiayla, bu mükemmel taraftarla alakalıdır. Sosa'nın kendi tercihiydi, gitmek istedi, gitti... Bana kendisi arayarak 'Geri dönmek istiyorum' demedi. Zaman içerisinde ne olur bilmiyorum. Beşiktaş'ın birinci gündemi o mevki değil. Şartlar, durumlar, bunlara bakarız ve bir karar veririz.

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' pankartının alınmamasına Orman'ın yorumu:

Bir gazetecinin Başakşehir-Club Brugge maçında Cumhurbaşkanı Erdoğan adına "Başkomutan" pankartı açılması ancak Beşiktaş taraftarının "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" pankartının stada alınmamasını nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Orman, "Pankartların içeri sokulmaması konusu bizim kurum olarak idaremizde değil. Sadece kendi stadımızda bunları yönetebiliyoruz. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Futbol Federasyonu'nun genel idaresinde.

Benim görüşüm; biz spor yapıyoruz. Siyasi şeyler bizim işimiz değil. Sahaya gelen insanlar siyasi bir kimlik göstermek için oraya gelmiyorlar. Maçı seyretmek için geliyorlar. Oradaki maçta eğlenmek için geliyorlar, bizim işimiz bu. Siyaset, bizim işimiz değil. Siyaset yapmak isteyen varsa partiler açık, gidip siyaset yapsınlar." yanıtını verdi.