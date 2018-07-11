Fikret Orman: Belki Pique de gelir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Shakira konseri öncesinde organizasyona ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Orman, "Shakira'nın bizden talebi değil de bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, yarın onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi eşi Pique de çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur'' ifadelerini kullandı.

Stadın bu gibi organizasyonlarda da kullanılmasını istediklerini belirten Fikret Orman, "Bu stadı yaparken hep çok uzun zaman kullanılsın istedik. Bir tek maç günleri değil. Netice itibarıyla burası milli bir servet, insanlar hep içinde olsun, yaşasın istiyoruz. Bir amaç da konserlerdi fakat Türkiye'de geçtiğimiz son birkaç yıldır konser organizasyonu yapılmıyordu. BKM ekibi böyle bir organizasyonla gelince biz de çok memnun olduk. Onlar da taşın altına ellerini koydular, biz de koyduk. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum, inşallah vesile olur seneye de daha fazla konser gerçekleştiririz burada. 80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke burası ve çoğu da genç ve herkesin eğlenebileceği, güzel vakit geçireceği organizasyonlar yapılmasını, ülkemizin tanıtımı açısından önemsiyorum" dedi.

''Belki Pique de gelir''

Yarın gerçekleşecek konserde Shakira'dan istekleri olacağını vurgulayan Orman, ilk olarak Kolombiyalı yıldızı Beşiktaşlı yapacaklarını söyledi. Orman, "Shakira'nın bizden talebi değil de bizim ondan taleplerimiz var. Birincisi, yarın onu inşallah Beşiktaşlı yapacağız. İkincisi eşi Pique de çok önemli bir futbolcu, bakarsınız onu da Beşiktaş'a getiririz, güzel olur" ifadelerine yer verdi.

''Vodafone Park, İstanbul'un merkezi''

Stadın konsere hazırlanması aşamasında en büyük zorluğu çimlerde yaşadıklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizim buradaki en büyük zorluğumuz üzerinde olduğumuz çimler, onların zedelenmemesi. Onlarda da zaten artık teknoloji aşılmış vaziyette, bizim çim bakımımızı yapan şirketle beraber yaptılar çalışmalarını. Yarın da hep beraber güzel bir vakit geçireceğiz. Dünyanın her yerinde de zaten statlar bu amaçlar için kullanılıyor. Bizim stadımızın şöyle bir avantajı var, İstanbul'un merkezi burası. Ve gelmesi, gitmesi çok rahat bir stat. Onun için de bu amaçlarla kullanılmasını isteyerek yapmıştık zaten. Yarın da hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz. Ben de çocuklarımı alıp geleceğim. Yarın buraya geleceklerden de aynı zamanda Kartal Yuvası'na girip alışveriş yapmalarını da isteyelim."

''Final ya da üçüncülük maçına gideceğim''

Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'ya da başarılar dileyen Fikret Orman, "Bizim için de güzel bir durum oyuncumuzun başarılı olması. Ben de zaten final maçına ya da üçüncülük maçına gidip, orada izleyeceğim" diyerek açıklamalarını noktaladı.