Fikret Orman: Bazı rakiplerimiz gibi bağış kampanyası yapmadık

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Cine 5'te yayınlanan '90+3' programında, "En kötü günümüzde bile bağış kampanyası yapmadık, bazı rakiplerimizin yaptığı gibi" diyerek Galatasaray'ı kızdıracak bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2006 yılında yaşadığı maddi sorunların çözümüne katkı sağlaması amacıyla taraftarlar ve işadamlarından bağış toplamıştı.

'Yabancı sınırlaması konusunda değişiklik olursa büyük tepki koyarız'

Başkan Orman, Galatasaray 'ın değişmesini istediği 6+0+4 kuralı konusunda ise "Attığımız her adım, daha önce planlanmış şeyler. Bonservis ücreti verip yerli oyuncu aldık. Yabancı sınırlaması konusunda değişiklik olursa büyük tepki koyarız. Biz yerli oyunculara yönelirken, rakiplerimiz yapmadı. Şimdi yabancı sınırını kaldırıp armut piş ağzıma düş olmaz" ifadelerini kullandı.