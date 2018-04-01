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Spor

Fikret Orman: Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil

Orman, Beşiktaş Dergisi'ne konuştu

01 Nisan 2018 17:32

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü'nün resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin Nisan sayısında yer alan baş yazısında taraftarlara seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda. Avrupa maceramız bitse de bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz."

"Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil"

Avrupa macerasının bu sezon bittiğini hatırlatan Fikret Orman, şunları kaydetti.

"Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama sizler sayesinde, Beşiktaş camiasının başkanı olduğum için bir kez daha gurur dolu anlar yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda bir kez daha ders veren siz taraftarlarımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz. Beşiktaşımızın adını buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor, sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil."

Başkan Orman ayrıca, 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olduğunu ve aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanacağına dikkati çekerek, "Büyük önderimiz, en büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, ulu önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.

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