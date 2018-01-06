Fikret Orman: Arda Turan pırlanta gibi çocuk fakat gündemimizde yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün beIN Sports’a yaptığı açıklamalarda Arda Turan’ın Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları ile ilgili, ‘’ Arda Turan bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu, pırlanta gibi bir çocuk, Arda için kimin ne söylediği benim için önemli değil, kimseye bakmam ama şu anda gündemde yok’’ diye konuştu.

Cenk’in Everton’a transferi hakkında, ‘’ Çok iyi bir futbolcuyu çok makul bir fiyata aldılar. Cenk'in Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş camiası onun evi. Ne zaman istiyorsa kapılar açık’’ yorumunda bulunurken, Dusko Tosic’in gönderileceği iddiaları üzerine, ‘’ Tosic bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu ve şu ana kadar bize gelen bir teklif yok, bizimle devam edecek’’ dedi

Orman’ın beIN Sports’a yaptığı açıklamalar söyle:

‘’Arda Turan gündemimizde yok’’

Arda Turan bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu, pırlanta gibi bir çocuk. Çok popüler bir oyuncu ve Barcelona'nın futbolcusu. Basının çok etkisi oldu, Türk basını da aynı şekilde oyuncuyu çok fazla öne çıkarttı. Arda ile ilgili pozitif düşünüyorum ancak Beşiktaş'ın kadrosu ve oyun kurgusu belli. Bazıları duygusal bakar işe ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Mantıklı hareket etmek zorundayız. Arda için kimin ne söylediği benim için önemli değil, kimseye bakmam ama şu anda gündemde yok."

Cenk Tosun ve forvet transferi

Çok iyi bir futbolcuyu çok makul bir fiyata aldılar. Türkiye'de çok yüksek ancak Avrupa'da çok makul fiyatlar. Cenk, Türkiye'de değil de Portekiz'de parlasaydı 70-80 milyon Euro'ları görebilirdi. Transferde Cenk'in etkisi çok önemli oldu, oyuncumuz da orada oynamak istedi. Türkiye'yi de Premier Lig seviyesine çıkartmak zorundayız, bunları sağladığımız zaman zaten oyuncularımız da daha fazla değer kazanacak. Hep söylüyorum, Beşiktaş'ta al al al dönemi bitti, bundan sonra sat sat sat dönemi var. Kulüpler batma noktasına geldi ama biz üç senede 80 milyon Euro'luk oyuncu pazarladık.

Cenk'in Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş camiası onun evi. Ne zaman istiyorsa kapılar açık. Cenk'i Çin'den isteyenler de oldu, hem bize hem de kendisine daha yüksek paralar teklif ettiler ancak kendisi Premier Lig'i istedi. Beşiktaş'ta transfer bitmez, bütün oyuncuları takip ediyoruz, karakterlerine bakıyoruz ama Beşiktaş'ın şu anki kadrosu da hem lig hem Şampiyonlar Ligi için yeterli. Diyelim ki Cenk'i satmadık, Cenk sakatlandı, o zaman ne olacak? Takıma takviye yapmayı düşünüyor muyuz, evet ama devre arası transferleri riskli. Babel ve Marcelo devre arası transferleri ancak başarısız olduklarımız da var.

'’Arda pırlanta gibi çocuk’’

Arda Turan bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu, pırlanta gibi bir çocuk. Çok popüler bir oyuncu ve Barcelona'nın futbolcusu. Basının çok etkisi oldu, Türk basını da aynı şekilde oyuncuyu çok fazla öne çıkarttı. Arda ile ilgili pozitif düşünüyorum ancak Beşiktaş'ın kadrosu ve oyun kurgusu belli. Bazıları duygusal bakar işe ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Mantıklı hareket etmek zorundayız. Arda için kimin ne söylediği benim için önemli değil, kimseye bakmam ama şu anda gündemde yok

‘’Tosic’in 15 Temmuz’daki duruşu bizim için önemli’’

Tosic bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu ve şu ana kadar bize gelen bir teklif yok, bizimle devam edecek. Benim kişisel olarak da çok beğendiğim bir oyuncu, 15 Temmuz'daki duruşu da önemliydi.

‘’Demba Ba ailemizin bir parçası’’

Demba Ba bizim ailemizin bir parçası, Beşiktaş büyük bir aşktır. Demba Ba uzun bir süre sakatlık geçirdi ve geçen sezon da sakatlığı nüksetti yoksa bu sezona Demba Ba ile başlardık, şu anda da sakatlığının son durumu ne bilmiyorum, raporları incelemek gerekiyor, daha sonra bir karar veririz.

‘’Vida’nın transferinden çok mutluyum’’

Vida'nın transferinden çok mutluyum, çok yüksek bedeller vardı ancak sabrettik ve şu anda bu durumdayız, düşük bir maliyete transferi gerçekleştirdik. Çok beğendiğimiz oyuncular var ancak bunları söylediğimiz zaman maliyetler çok yükselecek. Aklımdan geçen çok oyuncu var. Cristiano Ronaldo da bakarsın neden olmasın, Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Sosyal medya raporlarında da iletişim anlamında çok büyük bir büyüme var. Başka kulüplere bakmayın siz, hepsi çakma hesaplar ile dolduruyor.

‘’Bayern Münih’in geleceğini biliyordum’’

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in çıkacağını biliyordum, maçlardan sonra bunları sebepleriyle beraber anlatacağım.

‘’Ben duygusal bir insanım’’

Ben biraz duygusal adamım, kırılmalarım çok olur. Vaktimi iyi kullanamadığım zamanlar ile ilgili kendime kızdığım anlar oluyor. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir şirket. Bazen arkadaşlara iletişim ile ilgili kızdığım şeyler oluyor. Daraldığım zaman eve giderim, müzik ve DJ'lik yaparım. Evimde DJ kabini var. Horonu da severim, dans etmeyi de severim. Normal bir insanım. Eğlenmek, gülmek güzeldir. Stresli bir yaşamımız var. Mutsuz filmleri hiç sevmem sadece mutlu sonla bitecek filmleri izlemeyi severim. Sinirlenince fena sinirlenirim... Duygusal anlarım da olur, saygısızlığa hiç gelemem. En çok zekamla dalga geçilmesine kızarım.