ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman adına, Azerbaycan\'da futbol turnuvası düzenleniyor.

Fikret Orman, Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen turnuvanın açılışını yapmak için yarın sabah Bakü\'ye gidecek. Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile birlikte Bakü Tenis Akademisi Salonu\'nda saat 13:30\'da başlayacak etkinlikte Azerbaycan\'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar ile de bir araya gelecek ve onlarla sohbet edecek.

Akşam saatlerinde İstanbul\'a dönecek olan Fikret Orman, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Maltyaspor maçını statta takip edecek.

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