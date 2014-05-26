Fikret Orman 40 milyon liraya kefil oldu, Kartal Avrupa'ya uçtu

Vergi borcu nedeniyle sıkıntılı olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, noter kanalıyla 40 milyon liralık borca kefil olarak, Kartal’ın UEFA lisansına ulaşmasını sağladı. Kartal’da vergi sorunu halledilmese, Avrupa konusunda büyük sıkıntı yaşanacaktı.

Bu sene UEFA kriterleri konusunda sıkıntı yaşamayan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman’ın büyük payının olduğu ortaya çıktı.

Serdar Sarıdağ'ın Milliyet'teki haberine göre, Siyah - beyazlı kulübün başkanının, mali kriterlere uygun olması için elini taşın altına koyduğu, borçlar için şahsi kefaletini verdiği ortaya çıktı. 31 Mart’ta Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim edilen belgelerin hazırlanması sırasında Şampiyonlar Ligi şansının da devam etmesi, UEFA kulüp lisansını daha da kıymetli hale getirmişti. Lisans işine çok önem veren siyah - beyazlı kulübün başkanı, işini şansa bırakmayarak haftalar öncesinden şahsi kefaletle bazı borçları yapılandırdı.



TFF’ye verildi



Özellikle vergi dairelerine olan borçlardan dolayı sıkıntı yaşanacağını bilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaklaşık 40 milyon liralık bir garanti verdi. Noter aracılığıyla gerçekleştirilen bu kefalet sonrasında maliyeden istenen yazı alındı ve Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla UEFA’ya teslim edildi.

Bankalardan kredi almadan bu süreci atlatan Fikret Orman’ın, tüm bunlara rağmen Devler Ligi’ne doğrudan katılmamasına çok üzüldüğü öğrenildi. Şahsi kefaletle lisans alınmasını sağlayan Fikret Orman, bu kez iki ön elemeyi geçecek şekilde transferler yapmak için maddi imkan sağlamaya çalışacak.