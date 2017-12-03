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Spor

Fikret Orman: 4-5 tane net gol kaçırdık

''Önümüzdeki maçlara bakacağız''

03 Aralık 2017 00:47

Galatasaray'ı 3-0'la geçen Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Fikret Orman, maç sonunda açıklamada bulundu. Başkan Orman, güzel bir oyun sergilediklerini ifade ederken 4-5 gol kaçırdıklarını söyledi.

"Fazla abartmamak lazım"

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı hak ettiklerine dikkat çeken Orman, "Çok güzel oynadık, çokta gol kaçırdık. Yüzde yüz olabilecek 4-5 gol kaçırdık. taraftarlarımızı mutlu ettik. Daha ligin devre arasına bile gelmedik. Fazla abartmamak lazım. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

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