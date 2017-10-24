Fikret Orman: "Mete Kalkavan Beşiktaşlı olmadığını göstermek istedi"

\"Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktır\"

\"İlerisi için en ufak kuşkum yok\"

\"Mete Kalkavan Beşiktaşlı olmadığını göstermek istedi\"

\"Caner’in yaptıklarını hiç beğenmedim\"

\"Tamer Tuna\'nın başarısından gurur duyuyoruz\"

\"Oğuzhan\'da Arsenal\'den kaynaklı sıkıntı var\"

\"Video hakemi istiyorum\"

\"5 yabancı varken de başarılı bir milli takım yoktu\"

\"Şampiyonlar Liginde iyi kura çekersek çeyrek final istiyorum\"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)- Mayıs ayında Şırnak Şenoba’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker’in adının verildiği, sınıflarının ise BJK-Kabataş Eğitim Vakfı tarafından yenilendiği Çatalca Nakkaş köyündeki okulun açılışına katılan Fikret Orman basın mensuplarının sorularını da yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker\'i saygıyla anarken \"Bugün huzurlu yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Ülkemizin üzerinde bir çok karabulutlar geçirmeye çalışıyorlar, aynı Beşiktaş gibi ama kimse bunda başarılı olamayacak\" dedi.

Orman kaybedilen puanlara rağmen dün akşamki oyundan memnun olduğunu dile getirirken şampiyonluğun en büyük adayının yine kendileri olduğunu belirtti.

Başkan Fikret Orman, Caner Erkin\'in M. Başakşehir maçında sarı kart gördükten sonraki tavırlarının Beşiktaş oyuncusuna yakışmadığını ifade ederken Mete Kalkavan\'ın M. Başakşehir maçında Beşiktaşlı olmadığını göstermeye çalıştığını söyledi.

Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\"Ülkemizin üzerinden kara bulutlar geçirmeye çalışıyorlar\"

\"Ülke için, huzurumuz için, çoluğumuzun çocuğumuzun rahat yaşayabilmesi için on binlerce insanımız şehit oldu. Bugün huzurlu yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Ülkemizin üzerinden bir çok karabulutlar geçirmeye çalışıyorlar aynı Beşiktaş gibi ama kimse bunda başarılı olamayacak.\"

\"BEŞİKTAŞ BU SENE ŞAMPİYON OLACAKTIR\"

\"Ligin daha 9. haftasını oynuyoruz ilk yarının bitmesine 8 hafta var. Önümüzde bir derbi maçı var içerde oynayacağız. Zor maçlarımızdan çoğunu oynadık. Dünkü maçta gayet istekli arzulu bir Beşiktaş vardı. Gençlerbirliği maçından mutsuz ayrılmıştım ama dün aynı fikirde değildim. Karşımızdaki rakip de Beşiktaş\'ın oyun düzenini bozmak ve kazanmak istiyordu. Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. İnanılmaz coşkulu ve takımların arkasındaydılar. Büyük baskı yarattılar, müthiş destek oldular. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Maç bu, Beşiktaş kazanacaktır kaybedecektir ama Beşiktaş bu sene şampiyon olacaktır kimsenin endişesi olmasın. Herkes te alıştı Avrupa’da da böyle başarılar gelince ligde de farklı skorlar beklentisi oluyor. Ama lig uzun bir maraton. Çok maç var ve ligin en önemli oyuncusu biziz. Son 2 sezonun şampiyonuyuz, sezon sonunda yine şampiyon olacağımıza inanıyoruz.\"

\"İLERİSİ İÇİN EN UFAK KUŞKUM YOK\"

Dün akşam oyuncularım büyük performans gösterdi. Ama hep söylüyorum futbolda dün yok yarın var. Oyuncular da bunun bilincinde olmalı. Dün inanılmaz performans gösteriyorlar, bugün düştüğünde taraftarlarımızın ister istemez tepkileri oluyor. O yüzden yarına bakacağız ve Alanya maçına hazırlanacağız. Benim ilerisi için en ufak kuşkum yok, oynanan oyun ve oyuncuların arzularından mutlu olduğumu söylemeliyim.\"

\"METE KALKAVAN BEŞİKTAŞLI OLMADIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİ\"

\"Hakemlerimiz topu çok kesiyorlar. Her dakika top duruyor. Yurt dışında oynadığımız maçlardaki dakika sayısıyla Türkiye\'ye baktığımız zaman Türkiye\'deki daha az. Hemen oyuna müdahil oluyorlar. Çok etkileniyorlar özellikle sosyal medyadan. Mete Kalkavan çok beğendiğimiz kişilikli bir hakem. Ama çocuğun üzerinde Beşiktaşlı imajı yaratıldığından o da Beşiktaşlı olmadığını göstermek için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Yani zıttın da hareket etmeye çalışıyor ki \'hayır ben Beşiktaşlı değilim\' diye göstermeye çalışıyor. Ama Beşiktaş\'a zararı oluyor. Yapacak bir şey yok, bu hakemler bizim, sahip çıkmamız lazım. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Türkiye’de futbolun daha hızlı ve eğlencesi daha yüksek olması için topu az kesmeleri lazım maalesef Türkiye\'de böyle durum var. Aynı hakemler yurt dışında maç yönettiklerinde böyle yönetmiyorlar. Orada daha çok topu oynatıyorlar. O yüzden nedense Türkiye\'ye gelince düdük sıkıntı oluyor.\"

\"CANER\'İN YAPTIKLARINI HİÇ BEĞENMEDİM\"

\"Takımın başında çok tecrübeli olan bir teknik direktör var. Bu takım bugün kurulmuş bir şey değil 3. senesi, aynı ekiple gidiyoruz. Geçen sezon şampiyon takımdı. Futbolda kazanma hırsı iyi bir şeydir ama Beşiktaş ilkeleri içerisindedir bu hırs. Caner’in yaptığını açıkçası hiç beğenmedim. Camiamızın mensubunun böyle hareketler içerisinde olmaması lazım. Ama basın üzerinde de oyuncumun üzerine hemen kampanya düzenleniyor. O kadar da kolay değil, gözümüzün nuru pırlanta gibi çocuktur Caner. Cezası varsa disiplin yönetmeliği var cezasını görür. Camiamız olarak böyle şeylerin arkasında olmadığımızı herkes bilir. Caner de Beşiktaş\'ın etik kurallarına uyacak, hırsı zekasının önüne geçmeyecek sahada takımına yardımcı olacak. Çocuğun üzerine çok gidiyorlar, onun üzerinden Beşiktaş\'ı karıştırmaya çalışıyorlar ona da müsaade etmem.\"

\"TAMER TUNA\'NIN BAŞARISINDAN GURUR DUYUYORUZ\"

\"Tamer Tuna\'nın başarısından gurur duyuyoruz. Bende özel yeri var. Şenol hoca 50 senedir futbolun içinde. Kaptanlıklar, milli takım teknik direktörlüğü yaptı.3 senedir de Beşiktaş\'ın başında. Çok çalışkan inanılmaz disiplinli ve işine konsantre bir adam. Onun tecrübesindeki bir adama bir şeyler öğretecek, tavsiyede bulunacak durumda değiliz. Hocanın ihtiyacı olsa söyler. Bizde kuvvetler ayrılığı vardır, yönetim kurulu ve başkan teknik konulara müdahale etmez. O tecrübedeki biri kamuoyunun laflarıyla değil kendi hür iradesiyle karar vererek yoluna devam edecektir.\"

\"OĞUZHAN\'DA ARSENAL\'DEN KAYNAKLI SIKINTI VAR\"

\"Oğuzhan bizim evladımızdır. Takımımızın kaptanı. Genç yaşta hem takım kaptanı yaptık, 10 numarayı formayı verdik. Takımdaki oyuncuların kariyerleri açısından yüksek kariyerli bir takıma kaptanlık yapıyor. Beşiktaş\'ta kalmasını istiyoruz, aramızda sıkıntı yok sözleşmeden dolayı bazı sıkıntılar var. Arsenal ile olan sıkıntılar bunlar çözümlenmesini bekliyoruz.\"

\"VİDEO HAKEMİ İSTİYORUM\"

\"Video hakeme geçilmesi taraftarıyım. Hepsi bir anda olması şart değil. Aşama aşama olabilir. Devre arası sadece ofsaytla alakalı geçilir, denenir sonrasında penaltıyla alakalı olabilir. Denene denene doğru yol bulunabilir.\"

\"5 YABANCI VARKEN DE BAŞARILI BİR MİLLİ TAKIM YOKTU\"

\"Daha önceden 5 yabancı vardı. O zaman dünya şampiyonuyduk; yabancı sayısını artırdık, şimdi değiliz! O zamanda başarılı bir milli takım yoktu. Sayılara indirgersek çözümü de basite indirgeriz ve çözümsüzlük çıkar. Toplu olarak çözümlenmesi lazım dedik. Bununla alakalı çalıştay yapın, herkes gelsin fikirlerini söylesin dedik. Galiba devre arası yapacaklar.\"

\"Şampiyonlar Liginde iyi kura çekersek çeyrek final istiyorum.\"

\"Şampiyonlar liginde gruptan lider çıkmak istiyoruz. Sonrası kolay değil. Karşındaki takımlar çok güçlü orası da futbolun en önemli vitrini. Herkes vitrin yapmak istiyor. Ben iyi bir kura çekersek çeyrek finale çıkalım istiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fikret Orman açıklamalar

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA