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Spor

Fikret Orman: "Kısa dönem başarılar için değil uzun vadeli planlar yapıyoruz"

"Beşiktaş'ın küreselleşme projesi kapsamında Asya, Orta Doğu ve Amerika turları devam edecek"  "Taraftar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır" Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA) - FİKRET Orman, son bir kaç yıldır Beşiktaş'ın geleceğini inşaa etmek i

06 Aralık 2017 19:28

\"Beşiktaş\'ın küreselleşme projesi kapsamında Asya, Orta Doğu ve Amerika turları devam edecek\" 

\"Taraftar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır\"

Sercan SAPANATAN / İstanbul,(DHA) - FİKRET Orman, son bir kaç yıldır Beşiktaş\'ın geleceğini inşaa etmek için uzun vadeli planlar yaptıklarını ifade etti.
ABD merkezli dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile röportaj yaparak siyah-beyazlı kulüple ilgili özel bir haber yayınladı. 
Beşiktaş\'ın bu yaz döneminde yaptığı transferlerin tanıtım reklamları ve Şampiyonlar Ligi\'nde gösterdiği başarılı performans ile tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten ESPN, siyah-beyazlıların dünya genelinde sosyal medyada en yüksek büyümeyi yaşayan 3\'üncü kulüp olduğunu belirterek Başkan Fikret Orman\'ın da fikirlerini aldı. 
\"KISA DÖNEM BAŞARILAR İÇİN DEĞİL UZUN VADELİ PLANLAR YAPIYORUZ\"
Göreve geldiği günden beri Beşiktaş\'ın geleceğini inşaa ettiklerini belirten Orman, \"Son bir kaç yıldır geleceği inşaa etmek için çalışıyoruz. Kısa dönem başarılar için değil uzun vadeli planlar yapıyoruz. Doğru oyuncuları, doğru teknik adamı, sponsorluk anlaşmalarını, mali düzenlemeleri, marka yönetimini ve daha fazlasını düzenlemek bizin için çok önemliydi ve bu vizyonumuzu başardık, şimdide bunun meyvelerini topluyoruz. Kısa vadeli başarılar için kulüp dengelerine zarar vereceğine inandığımız herhangi bir karar vermedik\" ifadelerini kullandı. 
\"BEŞİKTAŞ\'IN KÜRESELLEŞME PROJESİ KAPSAMINDA ASYA, ORTA DOĞU VE AMERİKA TURLARI DEVAM EDECEK\"
Beşiktaş\'ın hedefinin dünya genelinde 100 milyon taraftar olduğunu belirten Fikret Orman, \"Hedefimiz Beşiktaş\'ın bilinirliğini arttırmak. Bunun içinde Türkiye dışında bazı projelerimiz var. Geçen yaz Çin\'e giderek, orada maça çıkan ilk Türk takımı olduk. Uzakdoğu turu tanıtım hedefimize yönelik ilk önemli adımdı. O turun ardından Çinli yetkililer bizi ziyaret etti ve uzun vadeli yeni planlar hakkında konuştuk. Beşiktaş\'ın küreselleşme projesi kapsamında Asya, Orta Doğu ve Amerika turları devam edecek\" şeklinde konuştu. 
\"TARAFTAR BEŞİKTAŞ TARİHİNİN GERÇEK KAHRAMANLARIDIR\"
Beşiktaş taraftarı hakkında da konuşan Fikret Orman, \"Onlar Beşiktaş tarihinin gerçek kahramanlarıdır. 2013-16 yılları arasında stadımız olmadığı dönemlerde bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız bizim gerçek ailemizdir. Onlar bize çok takımda olmayan desteği veriyorlar\" dedi. 
\"ARTIK BİZİM İÇİN KURADA GELECEK TAKIMIN ÇOK ÖNEMİ YOK\"
Şampiyonlar Ligi\'nde bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Orman, \"Şampiyonlar Ligi\'nde aldığımız sonuçlarla herkes bizim ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördü. Artık bizim için kurada gelecek takımın çok önemi yok. Kim gelirse gelsin Biz en iyi şekilde mücadele edeceğiz\" şeklinde konuştu.

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