Fikret Orman: "Güneş'in isminin milli takım ile anılması normal"

\"Milli ruhu ve aynı takımda oynayan oyuncuları yakalamak lazım\"

\"Şenol hoca senelerdir kendi yardımcılarıyla çalışıyor\"

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor\'un kulüp tesislerini ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in isminin milli takım ile anılmasıyla ilgili olarak, \"Şenol hoca çok değerli bir futbol markası. Önemli bir futbol adamı. İsminin milli takımda geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de şimdi spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı oluyoruz, bir gün federasyon başkanı oluyoruz, bir gün belediye başkanı oluyoruz. İsminiz sporun ve toplumun önünde olunca geçiyor\" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor\'un kulüp tesislerini ziyaret etti.

Fikret Orman\'ı Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yöneticiler karşıladı. Fikret Orman, başkan Çarıkçı ve yöneticilerle kısa süre sohbet ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

\"MİLLİ RUHU VE AYNI TAKIMDA OYNAYAN OYUNCULARI YAKALAMAK LAZIM\"

Orman, milli takımda kadro kurmanın ve iyi oyun sergilenmesinin zor olduğunu ifade ederek, \"Boluspor\'da bir oyuncu kadrosunu kuruyorsunuz ve 1 sene beraber çalışıyorsunuz. Ama milli takımda öyle değil. Birisi Leverkusen’den geliyor, birisi Beşiktaş\'tan geliyor, öbürü İspanya\'dan geliyor. Orada bir toplama takım yaratıyorsunuz. Oradaki bütün oyuncular çok kabiliyetli olsa bile toplama takım yaratıyorsunuz. Milli ruhu ve aynı takımda oynayan oyuncuları yakalamak lazım. Bizim 2002’deki Dünya Kupası\'ndaki başarımızda da, 2008’de de aynı ekipler vardı. Şu anda oyuncu kadrosuna baktığınız zaman Türk oyuncularımız var ama yurt dışından gelme oyuncular. Onun için Türkiye’deki özellikle büyük kulüplerin yerli oyuncuya, Türkiye’de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Oradan da bir takım ruhu oluşturmamız lazım. Yoksa öbür türlü çok zor. Herkes Lucescu’ya bir şey söyleyebilir ama Lucescu geldiği zaman ne yapacak? Oyuncu kadrosu belli. Oyuncular belli. O maça kadro kuruluyor ve 1-2 antrenmanla maça çıkıyor\" dedi.

\"ŞENOL HOCA SENELERDİR KENDİ YARDIMCILARIYLA ÇALIŞIYOR\"

Orman, Şenol Güneş\'in Almanya’dan bir yardımcı antrenör ile görüştüğü iddialarına, \"Yalan. Beşiktaş’ta Şenol hocanın yardımcısı Guti\'nin Real Madrid\'e hoca olarak geri dönmesi konuşuluyordu 2 hafta evvel. Şeref hocalar senelerdir Şenol hocayla beraber olan yardımcıları\" şeklinde konuştu.

\"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOL MARKASI\"

Fikret Orman, A Milli Futbol Takımı\'nın dün İsveç\'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından Şenol Güneş\'in isminin milli takım ile anılmasıyla ilgili olarak, \"Doğru şeyler değil. Şenol hoca çok değerli bir futbol markası. Önemli bir futbol adamı. İsminin milli takım ile anılması kadar normal bir şey yok. Biz de şimdi spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı oluyoruz, bir gün federasyon başkanı oluyoruz, bir gün belediye başkanı oluyoruz. İsminiz sporun ve toplumun önünde olunca geçiyor. Ama bunun aslı astarı şu an itibariyle yok. Federasyonun Lucescu ile ne kararı var onu da bilmiyorum\" ifadelerini kullandı.

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