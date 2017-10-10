Fikret Orman: "Bu organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum"

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, \"Bunu federasyon organize etti. O sırada çimlerimiz bakımdaydı. Hüsnü ağabey beni aradı ve buna kayıtsız kalmayalım dedi, ben de haklısın dedim ve bu kararı aldık. Güzel bir organizasyon oldu. Ben de bu organizasyonun parçası olduğum için çok mutluyum. Daha nice başarılara inşallah\" diye konuştu.

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