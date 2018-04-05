Fikret Orman: "Beşiktaş'ın gündeminde şampiyonluk var"

\"Beşiktaş\'ın gündeminde, birilerinin gündemi değiştirmek için açtığı konu yok\"

\"Demba Ba\'nın Beşiktaş\'ta oynamasını istiyorum\"

\"Beşiktaş\'ın kadrosu önümüzdeki 7 maçta galibiyet alabilecek kuvvette\"

\"Demba Ba Beşiktaş\'ın bir evladı\"

\"Lens, tartışılacak bir oyuncu değil\"

\"Beşiktaş şampiyon olacaksa ki olacak. Orada en büyük paylardan bir tanesi Oğuzhan\'a düşüyor\"

Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, \"Bizim işimiz şu anda şampiyonluk. Bilmiyorum o gündem olduktan sonra konuşuruz. Beşiktaş\'ın gündeminde, birilerinin gündemi değiştirmek için açtığı konu yok\" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir teknoloji firması tarafından statta hayata geçirilen oyun merkezinin açılışında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig\'de oynanacak son 7 karşılaşmanın uzun bir süreç olduğunu ifade eden Orman, \"Çok önemli bir süreç. Biz maalesef ki Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanla bugüne kadar elimizde olan avantajlardan bir tanesini kaybettik. Şu anda rakiplerimizin puan kaybetmesini beklemek durumundayız. Birbirleri arasında maçlarının olması avantajımız gibi duruyor ama her ne olursa olsun daha evvel de söyledim, rakiplerimizin ne yaptığı değil, Beşiktaş\'ın maçlarını kazanması önemli. Eminim ki bu top Beşiktaş\'ın lehine dönecek ama bizim yaptıklarımız önemli. Takımımız çok tecrübeli bir takım. Çok da tecrübeli bir teknik direktörleri var. İki senedir de şampiyonluk stresini yaşayan bir takım. Bu demek değildir ki rakiplerimizin tecrübesi yok gibi bir algı oluşmasın. Hepsi tecrübeli hocalar ve tecrübeli takımlar, büyük kulüpler. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Biz bu ipi göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Açıkçası ben çok inanıyorum buna. Futbolcu arkadaşlarımızın da inandığını düşünüyorum. Göreceğiz, bu hafta yine sahamızdayız. Ondan sonrada inşallah güzel bir müsabaka olur. Kardeşimiz Tamer öbür takımın hocası. O da 2 sene Vodafone Park\'ta şampiyonluk serüveni yaşayan bir hoca. Bu senede ilk defa çıkacak. Taraftarımızla beraber, Tamer Hoca ve talebelerini ağırlamak, Göztepe Kulübünü de ağırlamak büyük bir keyif verecek bize\" dedi.

\"DEMBA BA\'NIN BEŞİKTAŞ\'TA OYNAMASINI İSTİYORUM\"

Devre arasında transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ancak daha sonra Göztepe ile sözleşme imzalayan Demba Ba ile ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, \"Demba Ba önemli bir oyuncu. Biz de onun Beşiktaş\'ta oynamasını istiyoruz. Geçen sene açıkçası söyleyeyim sakatlıklarının olması, geçen sene oynamaması için bir sebepti. Şimdi kontratları da bitti, bende önümüzdeki Beşiktaş\'ta oynamasını istiyorum\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ\'IN KADROSU ÖNÜMÜZDEKİ 7 MAÇTA GALİBİYET ALABİLECEK KUVVETTE\"

Takımdaki forvet sayısıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Orman, \"Teknik bir konu. Lütfen bunları Şenol Güneş\'e sorun. Ben netice itibarıyla Beşiktaş camia başkanıyım. Burada teknik bir konuyla alakalı fikrim olsa da yorum yapmak istemem. Dün de aldığım bilgilere göre Vagner\'in galiba bir lifi kopmuş. Bu hafta olmayacak gibi duydum. Beşiktaş\'ın büyük bir kadrosu var. Santrforda da Negredo çok başarılı. Gol olmasa bile gayretli. Ancak geçen Hollanda-Portekiz maçını seyrettim. Hollanda takımının santrforu da Babel\'di. Mustafa Pektemek var. Beşiktaş\'ın kadrosu önümüzdeki 7 maçta galibiyet alabilecek kuvvette. Ondan sonrası teknik bir iş\" şeklinde konuştu.

\"DEMBA BA BEŞİKTAŞ\'IN BİR EVLADI\"

Demba Ba ile bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Fikret Orman, \"Herhangi bir teklif yapmadık. Hele bu maç öncesinde rakibimizin bir oyuncusu olduğu için bunları konuşmak doğru değil. Bu konuyu kapatalım. Demba Ba Beşiktaş\'ın bir evladı. O da hep böyle hissediyor. Beşiktaşlılar da öyle hissediyor. Bizde öyle hissediyoruz. Sezon sonu geldiği zaman bakarız\" dedi.

\"LENS, TARTIŞILACAK BİR OYUNCU DEĞİL\"

Jeremain Lens ile ilgili de konuşan Başkan Orman, \"Beşiktaş konu olduğu zaman ben ne endişelenirim ne de umutsuzluğa düşerim. Beşiktaş\'ın formasını giyen herkes oynar. Beşiktaş\'ın geniş bir kadrosu var. Orta sahada baya bir oyuncusu var. Bir şey olmaz çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Lens\'in kendisine de söyledim aynı şeyi. Kamuoyunda da söyleyeyim. Lens\'i transfer ederken de aynı fikirdeydim. Bugün de aynı fikirdeyim. Lens üzerine yorum yapılacak bir oyuncu değil. 20-22 yaşında, öyle olur mu, böyle olur mu denilen bir oyuncu değil. Kalitesi, kapasitesi belli bir oyuncu. Beşiktaş takımının da çok kuvvetli bir kadrosu var. Adaptasyon süreci olabiliyor. Bazı zaman güven problemleri oluyor oyuncuların. Lens, tartışılacak bir oyuncu değil. Beşiktaş\'a da uzun süreler katkı sağlayacağına eminim\" ifadelerini kullandı.

\"ŞUANDA BEŞİKTAŞ\'IN GÜNDEMİNDE ŞAMPİYONLUK VAR\"

Kulübün gündemin şuan transferin değil şampiyonluğun olduğunu ifade eden Orman, \"Benfica ile görüşecek bir şey yok zaten. Benfica ile bizim bir kontratımız var. 31 Mayıs\'ta o kontratı kullandığımız taktirde bir şeyi yok Benfica\'nın. İşin oyuncu ve bizim takım planlamamız var. Şu anda Beşiktaş\'ın gündeminde şampiyonluk var. Onun içinde transferler ile alakalı bir şey konuşmayı doğru bulmuyorum. Bütün camiama, özellikle taraftarlarımdan şampiyonluğa inanmalarını istiyorum ama zaten müthişler. Önceki gün 10 dakika içinde bütün biletler hepsi satılmış vaziyette. Cumartesi günü burası yine şölen alanı haline gelecek. Beşiktaş taraftarı daha ne yapsın yani. Kimse seyirci bulamazken, biz daha 15 dakikayı görmedik bilet satmada. 15\'inci dakikada bütün biletlerimiz tükeniyor. Oyuncularda bunun bilincinde olup, inşallah Allah bize 3\'üncü şampiyonluğu yaşamayı nasip etsin\" diye konuştu.

\"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAKSA Kİ OLACAK. ORADA EN BÜYÜK PAYLARDAN BİR TANESİ OĞUZHAN\'A DÜŞÜYOR\"

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Oğuzhan Özyakup ile ilgili konuşan Orman, \"Beşiktaş iyi gitmeye başlayınca, daha da iyi gitme sürecine girince kıskanmalar olabilir. Alttan çekmek olabilir. Karıştırmalar olabilir. Bunları sezonun ilk maçına çıkmadan evvel bütün oyuncularıma söyledim. Bu sene zor bir sene olacak. Eskiden Beşiktaş herkese sempatik kulüpken, başarılar elde edilmeye başlanınca sempatikliğini de görmemek isteyeceklerdir. Bazı taraflı kişilerde Beşiktaş\'ı karıştırmak isteyeceklerdir. Bunları görüyoruz. Bizim gibi aklı olanlarda, bütün kamuoyu da görüyor. Oğuzhan, Beşiktaş\'ın kaptanlığını yapıyor. Bizim evladımız ve çok sevdiğimiz bir oyuncu. Beşiktaş şampiyon olacaksa ki olacak. Orada en büyük paylardan bir tanesi Oğuzhan\'a düşüyor. Son haftaki performansı da bunu gösteriyor. İnşallah hocası da saha içerisinde ona yer verir. Beşiktaş\'ın 3\'üncü şampiyonluğunu alan, 3 defa şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olarak tarihe geçer. Ondan sonraki senelerle alakalı, Oğuzhan diyor yok. Ben diyorum yok. Soru ne olacak\" açıklamasında bulundu.

\"BEŞİKTAŞ\'IN GÜNDEMİNDE, BİRİLERİNİN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN AÇTIĞI KONU YOK\"

Fenerbahçe\'nin 1959 yılından önceki şampiyonluklar için başvuru yapacağı sorulan Orman, \"Gündemi değiştirmeye yönelik konular olarak görüyorum. 59-89-76 bilmem ne. Ben o tür konuşmalara girmem. Bizim işimiz şu andaki şampiyonluk. Bilmiyorum o gündem olduktan sonra konuşuruz. Beşiktaş\'ın gündeminde, birilerinin gündemi değiştirmek için açtığı konu yok. Bizim gündemimiz kendi gündemimiz\" dedi.

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