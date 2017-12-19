Fikret Orman: "Bayern Münih maçına daha çok var, önce Sivasspor'u yenelim"

\"Beşiktaş kamu yararına bir dernektir\"

\"Bayern Münih maçına daha çok var\"

\"Önceliğimiz ligde Sivasspor\'u yenmek\"

\"Antalya\'da iyi bir hazırlık kampı yapacağız\"

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, bir takım ziyaret için geldiği Aydın\'da taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fikret Orman ile hatıra fotoğrafı çektirmek ve imza almak için yarışan taraftarlar adeta izdihama neden oldu.

Orman, Aydın ziyaretinde önce İncirliova\'da Beşiktaşlılar Derneği ve İncirliova Belediyesi tarafından yaptırılan tesis alanını ziyaret etti. Tesisin inşaatının sürdüğü arazide incelemelerde bulunan Fikret Orman\'a İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale eşlik etti. Gerenkova Mahallesi\'nde yapılan Aydın Beşiktaşlılar Derneği Spor Okulu projesi için belirlenen yeri çok beğendiğini söyleyen Orman, \"Beşiktaş kamu yararına bir dernektir. İnşallah Aydın\'da güzel bir şeyler yapacağız\" dedi.

Başkan Orman, \"Amacımız insanlara ve çocuklara sporu, dostluğu, arkadaşlığı, centilmenliği öğretebilmek. Bu sayede Beşiktaş kültürünü aşılayabilmek. Bunun için de elimizden gelen gayretle her yere elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Tesisimizin yapımını gerçekleştiren Aydın Beşiktaşlılar Derneği ile Belediye Başkanı Kale\'ye teşekkür ediyorum\" dedi. Orman, İncirliova\'dan sonra Efeler\'de geçen yıl açılan Kartal Yuvası mağazasını ziyaret etti. Mağazaya saatler öncesinden akın eden taraftarlar, Başkan Fikret Orman\'ın gelmesini heyecanla bekledi. Orman\'ın gelişiyle taraftarlar, \"En büyük başkan bizim başkan\" diye tezahürat yaptı. Taraftarlar, Orman\'la fotoğraf çektirip imza almak için birbirleriyle yarıştı.

\"BAYERN MÜNİH MAÇINA DAHA ÇOK VAR\"

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda Alman devi Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş\'ta Başkan Fikret Orman, Aydın\'da eşleşmeyle ilgili kendisine sorulan soruya, \"Daha o maça çok vakit var\" yanıtını verdi. Orman, \"Önce Süper Lig\'de devrenin son maçında Sivasspor\'u yenelim. Sonra da devre arasında Antalya\'da iyi bir hazırlık kampı yapacağız ve ligin ikinci yarısına iddialı gireceğiz\" diye konuştu. Fikret Orman, Aydın\'da taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi. Ziyarette bir grup Galatasaray taraftarı da Orman\'a, \"Hoşgeldiniz\" diyerek çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın Aydın Kartal Yuvası ziyareti

- Taraftarlardan detay

- Fikret Orman\'ın konuşması

