Fikret Orman 2017 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda isyan etti

Beşiktaş’ta 2017 yılı 4. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Fikret Orman kulübün borcunun 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olarak açıklanmasının ardından, ‘’ Beşiktaş'ı aldığımız dönemdeki ortamı hepimiz hatırlıyoruz. Ne şekilde bir ortam alındığı ortada. O gün itibariyle Beşiktaş'ın gelirinin % 35'i faize gidiyordu. Bu bizim gerçeklerimizdir. Bundan kaçamayız’’ diye konuştu.

Ülkenin en güzel stadını yaptıklarını söyleyen Orman, ‘’ Denetleme Kurulu, Beşiktaş'ta çok şeffaf olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda bir sıkıntı yok, Türkiye’nin en güzel stadını yaptık’’ dedi.

Hürriyet’te yer alan haberde, Lig’de kayıplar yaşamalarına rağmen şampiyon olacaklarının teminatını veren Fikret Orman’ın açıklamaları şöyle:

Bizim Beşiktaş'ı aldığımız dönemdeki ortamı hepimiz hatırlıyoruz. Ne şekilde bir ortam alındığı ortada. O gün itibariyle Beşiktaş'ın gelirinin % 35'i faize gidiyordu. Gelirin 2 misli gideri vardı. Gelirin büyük kısmı de temlik edilmişti. O günlerde Beşiktaş'a olan güveni hepimiz biliyoruz. Aradan 6 seneye yakın geçti. 180 milyon Dolar'ın üzerinde faiz ödedik bu süreçte. Bu bizim gerçeklerimizdir. Bundan kaçamayız. 80 milyon dolar geliri olan, 30 milyon dolar faiz ödeyen bir Beşiktaş vardı. Futbol takımımızın durumu, stadımız ve rakiplerimize olan bütçe genişliğimiz ortada.

‘’Ülkenin en güzel stadını yaptık’’

Denetleme Kurulu, Beşiktaş'ta çok şeffaf olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda bir sıkıntı yok. Kurullar hangi belgeyi isterse bakabilir. 6 sene önce "Bugün geldiğimiz noktaya geleceğiz" deseydim, çoğunuz bana "hayal" derdi, ama bugün bu noktadayız. Ortada olmayan, izni alınmayan bir stat yaptık, Türkiye'nin en güzel stadı. Bazı konularda yapılan eleştiriler beni üzüyor. Hakikaten hata mı yaptık diyorum kendi kendime. Kişisel kıskançlıklar bizim şevkimizi kırıyor.

‘’Şampiyon olacağız’’

Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz. Ligde kayıplar yaşadık ama dün gördünüz oyuncularımız isteği üst düzeydeydi. Hiç merak etmeyin Beşiktaş şampiyon olacak. Uzun maratonda tüm engelleri aşacak bir kadroya sahibiz. Hakemler etki altına alınmaya çalışılıyor, zor bir sene yaşayacağız ama kenetlenerek çıkacağız. Sene sonunda üç sene üst üste şampiyon olmanın şerefini yaşayacağız. Beşiktaş'ın %99'u yönetim ve başkanın arkasında kenetlenmiş durumdadır. Bizim aramızda hiçbir nifak yoktur. Ben ne söylersem bütün camia arkamdadır. Bizim stadımızda hiç bedava giren, birbirini rahatsız eden birini görüyor musunuz?

‘’Beşiktaş’ın Dünyadaki bilinirliği arttı’’

Yabancı basında görmüşsünüzdür hem ben, hem teknik direktörüm hem futbolcuların yabancı basında röportajları çıktı. Beşiktaş'ın dünyadaki bilinirliği çok arttı. Beşiktaş olarak dünyada yüz milyonun üzerinde taraftara ulaşacağız. 6 ülkede çok büyük çalışma içerisindeyiz. Beşiktaş'ın borcu futbol takımından kaynaklanmıyor. Faiz, kur farkı, amatör şubeler, BJK TV ve kulüp personel giderleri nedeniyle borç oluşuyor. Amatör şubelere destek veriyoruz ama ilgi gösterilmiyor. Lütfen basketbol takımımıza sahip çıkalım ve maçlara giderek destek verelim. Tüm Beşiktaşlılara sesleniyorum. Ufuk Sarıca ve basketbol takımımıza sahip çıkalım.

Mitrovic transferi

Mitrovic'in transferinde ne kadar komisyon ödenmiş? Mitrovic 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle alındı. Maaşı 1.2 milyon euro. 3.5 senelik bir sözleşmesi var. Toplamda kendisine 4.2 milyon Euro bir ücret ödenecek. Menajerine de oyuncunun sözleşmesinin %10'u ödenecek. 420 bin euroyu 3.5 sene içinde ödemek üzere bir sözleşme yapılmış. Şu ana kadar bir lira da ödememişiz adama.

‘’Kefenimizle geldik, Alnımızın akıyla gideceğiz’’

Çocuklarımıza, ailelerimize atılan mesajları söylemiyorum bile. Bel altı vurmaya çalışıyorlar. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar, yılmayacağız. Buraya kefenimizle geldik, alnımızın akıyla da gideceğiz. Beşiktaş'ın başarısı için el birliğiyle çalışalım. Bu Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız.

‘’Reza Zarrab ile bizi ortak yaptılar’’

Biz Reza Zarrab'a 1 tane loca sattık. Hayatımda hiç görüşmediğim bir insan. Ama bizi Reza Zarrab'la ortak yaptılar. Bu kulübün içerisinden insanlar bunu yapıyor. Reza Zarrab'la ortak Kanada'da şirketim varmış. Adamı hayatımda 2 kere gördüm. Böyle bir şey olsa bir evrağı, bir şeyi olur. Bir tane internet sitesi kurmuşlar, 'Fikret Orman, FETÖ'den aranan kişiyle telefonda görüştü! diye haber yapıyorlar. Ayıptır ya!