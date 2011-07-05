-FİKRET İNAN YUNAN ADALARINDA ISRARLI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Fiyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, ekonomik krizdeki Yunanistan'ın satışa çıkardığı adaları satın alma konusunda ısrarlı. Satışa çıkan adalardan tespit ettiği 6 ada içinde en az 3'ünü satın almayı planlayan İnan, satın alma sürecinde karşısına çıkabilecek olası bir engele karşı, adaları Yunanistan'da kuracağı şirket üzerine alacak. Fikret İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunan adalarını almaları durumunda, Dikili'de 35 milyon dolara satın aldığı 400 bin metrekarelik Garip Ada'ya uygulayacakları otel ve villa projesinin benzerini bu adada yapacaklarını, ''Richa İsland'' adı ile bu adaları zincir haline getirmeyi planladıklarını belirtti. Geçen sene de Yunanistan'dan ada satın almak istediklerini, ancak o zaman böyle bir şeyin mümkün olmayacağının söylendiğini ifade eden İnan, ''O dönemde bizim iştahımızı kabarttılar, biz de başka bir yerde ada var mı diye baktık, İzmir'deki Garip Ada'yı bulduk ve aldık. Şimdi ise Yunanistan adaları resmen satışa çıkarttı. Gayrimenkul şirketleri bu adaların satışlarına aracılık ediyor. O şirketlerle şu anda görüşme halindeyiz. 6 adayı tespit ettik. 6 ada içerisinden en az 3 tane almak istiyorum'' dedi. Adaların her birinin İtalya, Yunanistan ve Türkiye'ye yakın olduğunu söyleyen İnan, adaların Türklere satılmasında bir engel çıkıp çıkmayacağına ilişkin olarak da şunları kaydetti: ''Türklere satılmayacak gibi bir şaiya var ama resmi olarak bize böyle bir şey gelmedi. Bizim görüştüğümüz, aracı kurumlar böyle bir problemin olmadığını belirtti. Olması da zaten mantıklı değil. Bununla ilgili çekinceleri olabilir, bu konuşuluyor olabilir ama biz sorduk böyle 'Türklere bu adaların satışı yapılmıyor' diye bir şey söz konusu değil. Bize satışın yapılabileceğini, bu görüşmelerin devam edeceğini söylediler. Bir şeyler çıkartabilirler, onu da şu şekilde geçeceğim; Yunanistan'da bir şirket kurup o şirket üzerine adaları satın alacağım.'' Mimarlarının Yunanistan'a gideceğini ve projenin uygulanırlığına yerinde bakacağını ifade eden İnan, ''Kısmet olur da biz böyle bir iş yaparsak, Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü oluşabilecek. Biz hem Türkiye'deki adaya hem de Yunanistan'daki adaya misafir kabul edebileceğiz. Bu adalara da kendi içinde teknelerle ulaşım sağlayacağız'' dedi. Fikret İnan, ''Bizim gibi Türk işadamları Yunanistan'dan 30, 40, 50 tane ada alsa, orada ciddi güç oluşturacak. Bu şekilde bizim Avrupa'ya açılmamız daha da kolaylaşır. Türkiye'yi o adalarda da temsil edebiliriz. Biz kapıyı açtıktan sonra, peşimizden diğer Türk işadamlarının buraya yatırım yapması keyifli olur'' diye konuştu. -''TOPLAMDA 100 MİLYON AVRO YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ''- Satışa çıkan 6 adanın fiyatının 3 milyon avro ile 20 milyon avro arasında değiştiğini söyleyen İnan, 3 adayı almak için 20 milyon avro, bu adaların üzerine tesis kurmak için de 80 milyon avro bütçe ayırdıklarını, toplamda 100 milyon avro yatırım yapmayı planladıklarını, bunun finansmanının da hazır olduğunu kaydetti. İzmir Dikili'de 35 milyon dolara satın aldıkları Garip Ada'ya çok sayıda talipli çıktığına işaret eden İnan, ''Şu anda bir İranlı dolaşıyor. 200 milyon dolar verdiler ama satmak istemiyorum. Sattığım zaman onu yerine koyamam. Garip Ada ile ilgili proje çalışmalarını bitirdik. Burada 50 tane villa ve 100 adet suit odalı otel yapacağız. Adada binlerce zeytin ağacı var. Adanın tabiatını bozmadan bu projeleri gerçekleştireceğiz. Yunanistan'dan alacağımız adalar da aynı formatta olacak'' dedi. Yunanistan'da baktıkları 6 adanın büyüklüğünün 10 dönümden başlayıp 2 bin dönüme kadar çıktığını anlatan İnan, ''Adaların büyüklüklerine göre farklı ambiyanslar düşünüyoruz. Örneğin 10 dönümlük adada tek başınıza kalabileceksiniz, böyle bir ambiyans düşündük'' şeklinde konuştu. Fikret İnan, tespit ettikleri ve üzerinde inceleme yaptıkları 6 adanın isimlerinin Lichnari, Kaltsonisi, Mikri Amorgos, Kardiotissa, Nausika ve Vouvalo olduğunu söyledi. -''OTEL YATIRIMI İÇİN YER BAKIYORUZ''- Fiyapı olarak turizm yatırımlarıyla ilgili çok ciddi çalışma içinde olduklarını, Uludağ'da bir otel aldıklarını, Richa markasıyla bu oteli yapacaklarını belirten İnan, İstanbul ve İstanbul dışında otel yatırımı için de yer baktıklarını ifade etti. İnan, ''Sakarya Akyazı'da bir termal oteli yapmayı planlıyoruz. Arazi ve projesi hazır. Bunun haricinde Kozyatağı'nda arazimiz hazır, orada da bir otel yapacağız'' dedi. Berlin'de turizm bölgesinde 1001 villa projeleri bulunduğunu, bu projede villaları otel olarak çalıştıracaklarını anlatan İnan, ''Berlin'de 20 milyon avroya 5.300 dönümlük arazi satın aldık. İçinde 2 tane şato var. Projede 2 tane golf sahası, 2 tane futbol sahası, 10 tenis kortu olacak. Proje büyüklüğü 750 milyon avro. Avrupa ülkeleri ve Rusya, bu bölgeye çok talep gösteriyor. Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Türklerin de ilgi göstereceği bir yer'' diye konuştu.