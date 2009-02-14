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Dünya

Fıkra gibi gözaltı cezası!

Uyuşturucu bulundurmaktan ev hapsiyle cezalandırılan genci takip için kullanılan elektronik pranga protez bacağı takıldı

14 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de uyuşturucu bulundurmaktan 3 ay geceleri sokağa çıkması yasaklanan genci takip için kullanılan elektronik pranganın protez olan bacağına takıldığı ortaya çıktı.

29 yaşındaki Bret Ravenhill adlı adam, gözaltısını denetlemekten sorumlu olan özel güvenlik firması 'Group 4'dan gelen yetkilinin bacağının protez olduğunu farketmediğini söyledi.

6 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında bacağını kaybettiğini belirten Ravenhill, cezası süresince her ay güvenlik firmasından bir kişinin prangayı kontrol için geldiğini, ancak hiçbirisinin bacağı hakkındaki gerçeği farketmediğini belirtti.

Ravenhill, istese pranga takılı olan protezini çıkartıp yedek protezini takarak her akşam dışarı çıkabileceğini, ancak bunu yapmayacak kadar dürüst bir vatandaş olduğunu kaydetti.

Cezasını bu hafta tamamlayan Ravenhill, kendisi yerinde bir katilin ya da soyguncunun olması halinde yaşanabilecekleri düşünmek istemediğini vurgulayarak, güvenlik görevlilerin bu tür konularda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Haberin duyulmasının ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı David Hanson, olaydan dolayı büyük bir endişeye kapıldığını, bu nedenle bahsi geçen güvenlik firması hakkında soruşturma başlatılacağını ifade etti. 

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