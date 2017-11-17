Fikirtepe'de 'hatalı hesaplama' ihalesi Kalyon İnşaat'a verildi

Kentsel dönüşümdeki İstanbul Fikirtepe’nin yol altyapısı gerekli olandan küçük döşenince, ikinci defa ihaleye gidildi. Yeni ihale Kalyon İnşaat’a verildi. CHP’li belediye meclis üyesi Hüseyin Sağ, duruma tepki gösterdi. Sağ, "İki proje de İSKİ onaylı. Kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı" dedi.



Fikirtepe’nin yol altyapı işleri ihalesi 3. Havalimanı inşaatını yapan ortaklardan Kalyon İnşaat’a verildi. Fikirtepe’deki yağmur suyu kanallarının sökülüp tekrar yapıldığını tespit eden CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Fikirtepe’nin yağmur suyu kanallarını burada yaşayacak insan sayısını hesaplayamayarak küçük döşemişler. Bunun üzerine bu işleri yapan şirketle tartışma çıkmış. Ardından yapım işi için yeni bir ihale yapılmış ve Kalyon İnşaat’a ihale verilmiş. 2 proje de İSKİ onaylı. Kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı. Kamu zararı ne olacak?” diye sordu.

Cumhuriyet'in Hazal Ocak'ın haberine göre, Kadıköy Fikirtepe Hızırbey Caddesi’nde yeni yapılan yağmur suyu kanalının kazı yapılarak söküldüğünü tespit eden Hüseyin Sağ, BeyazMasa’ya başvurup konuyla ilgili sorular sordu.

"Yeni nüfus için…"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşüldüğünü belirtilerek ‘İhale komisyonunun 15.08.2017 tarih ve 396 sayılı İhale Komisyon Kararı ile ‘Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’ işi Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ihale edilmiştir’ ifadelerine yer verildi. Ayrıca yanıtta ‘Bölgede yapılan çalışmalar, kentsel dönüşümden dolayı artacak olan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, yeni yapılardaki oturumlar başladıktan sonra ortaya çıkacak ihtiyacı karşılamak için yapılmaktadır’ denilmesi dikkat çekti.