"Fiilen kararnamelerle yönetilme dönemi başlamıştır"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye’nin fiilen kararnamelerle yönetilmeye başlandığını söyledi.

TBMM’nin gece yarılarına kadar yaptığı çalışmaların gece yarısı çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla etkisizleştirilmek istendiğine dikkat çeken Tarhan, “Bu Meclis'i yok saymaktır. Bu İktidarıyla, Muhalefetiyle halkın temsilcisi olan milletvekillerini etkisiz duruma getirmektir” dedi.

Tarhan’ın yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi artık yok sayılmaktadır. Bu düzen vatandaşa yapılmış en büyük hakarettir. Düşünün, halkın temsilcileri, Milletvekilleri iktidarıyla muhalefetiyle yasa yapmak için orada bulunuyor, günlerce bazen aylarca mesai harcayıp yasa yapmaya çalışıyor ancak gece yarısı bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkıyor ve Milletvekillerinin üzerinde çalıştığı konuda, üzerinde Başbakan’ın imzası olan Komisyon raporlarından bam başka bir konu artık yasa olarak uygulamaya geçmiş bulunuyor. Bu meclisi yok saymaktır. Bu İktidarıyla, Muhalefetiyle halkın temsilcisi olan milletvekillerini etkisiz duruma getirmektir.

TBMM’de bir senedir Üretim Reform Paketi hazırlanmakta, komisyonda milletvekilleri mesai harcamakta, organize sanayi bölgelerine, yatırımcıya, üreticiye fayda sağlayacak bir paket hazırlamak için zaman harcanmaktadır. Ortak akıl üreterek, demokrasinin temeli çerçevesinde vatandaşlarımız için bir şeyler üretmeye, yasa yapmaya çalışıyoruz ancak bir anda aynı konu kapsamında Serbest Bölgelerde Türk Lirasının Kullanılması ile ilgili bir Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanıyor ve işleyiş bu düzende gerçekleşiyor.

İktidarın, İleri demokrasi, sağlam ekonomi, uzlaşı kültürünün merkezi söylemleri gerçekliğini kaybetmiştir. Bugün Serbest Bölgelerde Türk Lirasının Kullanımı ile ilgili yasa bir gecede Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanabiliyorsa, yarın hiçbir komisyonda görüşülmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile nelerin yasalaşabileceğini tahmin etmek zor değildir. Türkiye 3. Dünya ülkesi, bir anlamda fetvalarla, gece yarısı yasalarıyla yönetilmek istenmektedir. Ancak temel harcında bağımsızlık ve demokrasi olan güzel ülkemizde asla buna izin vermeyeceğiz. Türkiye 3. Dünya ülkesi değildir.