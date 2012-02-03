-Figo ve Edgar Davids İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Dünyaca ünlü eski futbolcular Luis Figo ile Edgar Davids, Multi Development Türkiye bünyesindeki Forum Alışveriş Merkezleri'nin düzenlediği etkinlik kapsamında İtalya'nın ünlü kulübü Inter'in yaz kampına seçilen küçük futbolcuların tanıtım etkinliğine katıldı. Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeki tanıtım etkinliğinde, Figo ve Edgar Davids, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Figo, projenin amaçlarından birinin, büyük kulüpler ve menajerler tarafından keşfedilme imkanı olmayan futbolculara fırsat vermek olduğunu belirtti. Türkiye'deki organizasyonda 7 binin üzerinde çocuğun başvurduğunu dile getiren Figo, ''Yüzlerce video izledik ve 10 çocuğu belirledik. Inter'in yaz kampına katılma imkanına kavuşacaklar. Dilerim gelecekte Türk futbolunun yıldızları haline gelirler. Seçilemeyen çocuklara da seslenmek istiyorum: Asla heyecanınızı kaybetmeyin ve çok çalışıp, hayal kurmaya devam edin'' dedi. Türk Milli Takımı konusundaki soruya ise Figo, dünyanın önemli liglerinde forma giyen Türk oyuncular bulunduğunu belirterek, ''Futbolda zaman zaman jenerasyonlar arasında geçiş dönemleri olduğundan söz edebiliriz. Bazen çok iyi bir jenerasyon yakalayabiliyorsunuz. Önemli olan genç nesillere futbol oynayabilecekleri imkanı tanımanız. Futbol akademileri kurup başlarına iyi teknik direktörler getirir, çocuklara fırsat eşitliği yaratıp, onlara rekabet etme ve yeteneklerini geliştirme şansı tanırsanız yıldızlaşan isimlerinizin olduğunu göreceksiniz'' ifadelerini kullandı. -Edgar Davids- Edgar Davids ise ''Luis Figo seni seçsin, hayallerin gerçek olsun'' ismiyle düzenlenen organizasyonun gençlere fırsat eşitliği sağlama açısından önemli bir platform olduğunu düşündüğünü belirtti. Davids, seçilme şansı bulamamış çocuklara da gelecek yıl için çalışmaya devam etmelerini tavsiye etti. ''Kendisinin bir Türk ile nişanlı olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye daha çok gelmeye devam edecek mi? İleride Türkiye'de kariyer yapmayı düşünüyor mu?'' şeklindeki soru üzerine, Davids şunları söyledi: ''Taraftar sayısına bakarsanız, Türkiye dünyadaki ilk 5 futbol ülkesinden biri. Çevremde her zaman Türk arkadaşlarım, dostlarım oldu. Onların futbola tutkuyla bağlı olduklarını biliyorum. Her zaman futbol konuşuyorlar. Türkiye'de hücuma dayalı dinamik bir futbol oynanıyor. Teknik direktörler de buna adapte oluyorlar. Gelecekte Türkiye'ye daha sık gelir miyim, benim şahsi planım içinde bir şey söylemek için henüz erken. Futbol söz konusu olduğunda da öyle.'' ''Arda Turan'ı nasıl buluyorsunuz?'' şeklindeki soru üzerine Figo, ''Arda iyi bir futbolcu'' demekle yetinirken, Davids, ''Onun iyi bir futbolcu olduğunu duyuyorum. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla gerçek bir futbol yıldızı haline gelebilmesi için çalışması gerekiyor'' dedi. Milti Development Türkiye CEO'su Hulusi Belgü ve firmanın Türkiye Genel Müdürü Luis Pereira da çocuklara ve spora yönelik bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler. Figo ve Davids, basın toplantısının ardından Inter'in yaz kampına katılmak için seçilen Muhammet Sıraç Aydın, Eren Güney, Muratcan Fitil, Orkun Üstünbaş, Abdurrahman Efe, Aziz Tatlı, Mehmet Buğra Maden, Ömer Topbaş, Yiğit Üzümlü, Doğukan Karayel ile futbol oynadı. Maçı Davids'in takımı kazandı. Bu arada, karşılaşmayı Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Simao da izledi. Simao, aynı ülke vatandaşı Figo ile bir süre sohbet etti.