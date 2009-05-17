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Spor

Figo futbolu bırakıyor

Inter'in Portekizli futbolcusu Luis Figo, sezon sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıracağını açıkladı.

17 Mayıs 2009 03:00


İtalya Serie A takımlarından Inter'in Portekizli futbolcusu Luis Figo, sezon sonunda profesyonel futbol hayatını sonlandıracağını açıkladı.

FIFA internet sitesinde yer alan habere göre, Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'de Luis Figo, Portekiz spor gazetesi Abola'ya yaptığı açıklamada, sezon sonunda yeşil sahaları bırakacağını bildirdi.

Kariyerini lig şampiyonluğunu tadarak, ''en iyi'' şekilde bitirmiş olacağını ifade eden Figo, İtalya'da lig şampiyonu olmanın hiç de kolay olmadığını, takımının garantilediği şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2001 yılında FIFA tarafından ''Yılın Futbolcusu'' seçilen, Portekiz milli formasını 127 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Inter'e 2005 yılında katıldı. Futbola 1989 yılında başlayan Figo, Barcelona ve Real Madrid takımlarında da forma giydi.

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