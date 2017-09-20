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Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - KOCAELİ'de tutuklu olan ve milletvekilliği düşürülen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa'da yargılandığı dava ile Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasının birleştirilmesine karar verildi

20 Eylül 2017 19:30

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - KOCAELİ\'de tutuklu olan ve milletvekilliği düşürülen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'ın Şanlıurfa\'da yargılandığı dava ile Ankara 16\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davasının birleştirilmesine karar verildi.
HDP\'li Figen Yüksekdağ, 20 Temmuz 2015 tarihinde, Şanlıurfa\'nın Suruç İlçesi\'nde düzenlenen kutlamalara katıldı. Burada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posteri önünde konuşan Yüksekdağ, \"Biz sırtımızı Rojava\'ya, Kobani\'ye, IŞİD vahşetine karşı direnen halklara, insanlık mücadelesi yürüten YPG-YPJ\'ye dayıyoruz. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime dayadığımızı çok net söylüyoruz ve bundan sonrada sırtımızı buraya dayamaya devam edeceğiz\" dedi. Bu konuşma üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yüksekdağ hakkında soruşturma başlatılarak \'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. Bugün Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Yüksekdağ\'ın avukatlarının katıldığı duruşmada Yüksekdağ\'ın bir önceki duruşmasında SEGBİS ile ifade vermeyi reddetmesi üzerine avukatı Sevda Özbingöl savundu. Yüksekdağ\'ın avukatı Özbingöl savunmasında, müvekkilinin kendisini mahkemede savunmak istediğini ve Ankara\'da görülen ayrı bir davanın benzer olduğu için dosyaların birleştirilmesini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, kendilerinin baktığı dosya ile Ankara 16\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyaların birleştirilmesine ve sanığın bir sonraki duruşmada bizzat hazır bulunmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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