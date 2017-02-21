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BBC Türkçe

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğini düşürdü.

21 Şubat 2017 19:28

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasını gerekçe göstererek, HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğini düşürdü.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın, Anayasanının 84. maddesine göre, Yüksekdağ'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkındaki tezkeresini okuttu.

Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

Anayasa'nın 84. maddesinin ilgili kısmı şöyle:

"Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul'a bildirilmesiyle olur."

Figen Yüksekdağ Kasım ayında tutuklanmıştı.

HDP, Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın devam eden tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapmıştı. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, HDP heyetinin yaptığı başvuruda, Anayasa Mahkemesi tarafından bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle AİHM'e başvuru yapma zorunluluğunun doğduğu ifade edilmişti.

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