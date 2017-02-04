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Figen Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsinin istendiği davada mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Yüksekdağ hakkındakı dava dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara’ya gönderildi

04 Şubat 2017 20:38

HDP'ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Figen Yüksekdağ hakkında 83 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Yüksekdağ’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için mahkemeye başvurdu. Tutukluluk değerlendirmesi yapan mahkeme, Yüksekdağ’ın üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, Yüksekdağ'ın savunmasının alınmamış olması ve kanıtların tamamen toplanmamış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı veren mahkeme, iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

 

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