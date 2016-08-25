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Figen Yüksekdağ'ın 2 yıl hapsi istendi

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi

25 Ağustos 2016 12:31

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yüksekdağ'ın Adana'da katıldığı bazı cenaze törenleri ile basın açıklamalarında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Açılan davada Figen Yüksekdağ hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında Yüksekdağ'ın, ifadesine başvurulmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkartılan tebligata rağmen savunmasını yapmak üzere başsavcılığa gitmediği belirtildi.

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Figen YüksekdağiddianameAdana2 yıl hapis istemi

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