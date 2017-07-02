Figen Yüksekdağ'ı bin avukat savunacak

HDP eş genel başkanıyken tutuklanan Figen Yüksekdağ, 8 aydır cezaevinde. Yüksekdağ, bugün ilk kez mahkemeye çıkacak. Yüksekdağ'ı 1000 avukat savunacak.

HDP Eş Genel Başkanı iken 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu dosyadan, tam 242 gün sonra mahkemeye çıkacak.

Bugün görülecek duruşma için HDP'nin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu özel bir çalışma yürütüyor. Parti 1000(bin) avukatla Yüksekdağ'ı savunmaya hazırlanıyor.

Önce AYM sonra adliye

"Bin avukat savunuyor" hedefiyle yola çıkan HDP, 4 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu MYK üyesi, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran savunmaya ilişkin, vekâlet çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve ekledi: "Eş genel başkanlarımız bir gece yarısı operasyonuyla alelacele tutuklandılar. Figen Yüksekdağ 242 gün sonra gözaltına alındığı ve tutuklandığı dosyadan mahkemeye çıkacak.

Selahattin Demirtaş'ınki ise muhtemelen daha ileri bir tarihe ertelenecek. Olmayan bir dosyayı yaratma çabası içindeler. Konuşmalardan oluşturulan içi boş suç dosyaları var. Bunlar yargının AKP-MHP ittifakının elinde olduğunun kanıtı.''

Yüksekdağ'ın duruşmasına kimler katılacak?



Hakan Taş - Almanya Sol Parti (Die Linke) Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili

Giacomo Filibeck - Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Genel Sekreter Yardımcısı

Evin İncir - Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Temsilcisi

Thomas Schmidt- Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Hukukçular Derneği Genel Sekreteri

Ilias Panchard - Ekolojist aktivist

Isabelle de Almeida - Fransa Komünist Partisi Ulusal Konsey Başkanı

Meline Le Gourrierec - Fransa Komünist Partisi Temsilcisi

Jean-Christophe Sellin - Fransa Sol Parti/Avrupa Sol Parti Temsilcisi

Corinne Morel Darleux - Fransa Sol Parti/Avrupa Sol Parti Temsilcisi

M. Ali Çelebi - Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Temsilcisi

Sultan Şahin - Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Alevi Kadınlar Birliği Temsilcisi

İbrahim Doğuş- İşçi Partisi'nden (Birleşik Krallık) Herringey Belediye Meclis Üyesi

Arnljot Ask - Norveç Kürt Halkı ile Dayanışma Derneği Temsilcisi

Maria Hessen Jacobsen - Norveç Hukukçular Derneği Temsilcisi

Gülay Tolu - Sosyalist Kadınlar Birliği Temsilcisi