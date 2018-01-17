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Figen Yüksekdağ'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na mesaj

"Haklıların ve mağdurların gücünü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

17 Ocak 2018 18:37

Figen Yüksekdağ, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Canan Kaftancıoğlu için kutlama mesajı gönderdi. Yüksekdağ, "“Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu göreve seçilmesi dolayısıyla kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu tüm kadınların başarısı ve kazanımıdır” dedi.

Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir açıklama gönderdi.

“Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu göreve seçilmesi dolayısıyla kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu tüm kadınların başarısı ve kazanımıdır” diyen Yüksekdağ, şöyle devam etti:
“Kaftancıoğlu’nun çalışmalarının, kadın mücadelesine de değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Kaftancıoğlu’na yönelik geliştirilen linç kampanyası, kadın ve insan hakları mücadelesinin başarısı karşısındaki korku ve tahammülsüzlüğünün ürünüdür. Ama kadınlar bu çirkin saldırılar karşısında direnecek güce ve başaracak kararlılığa sahiptir.”

Figen Yüksekdağ, “İnsan hakları mücadelesinden gelmiş bir siyasetçi, Türkiye’deki hak ve özgürlükler mücadelesinin başarı çıtasını yükseltecektir. Sevgili Canan Kaftancıoğlu’nun haklıların ve mağdurların gücünü en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, kendisine dayanışma duygularımı iletiyorum.”

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