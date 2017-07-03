Figen Yüksekdağ'dan 'Adalet Yürüyüşü' mesajı: Yüzde 49'dan fazlasıyız

Milletvekilliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, CHP'nin başlattığı Adalet Yürüyüşü'yle ilgili cezaevinden mesaj gönderdi. ‘Umut ve dayanışmayla merhaba!’ diyerek başladığı mesajında, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve her kesimden hak ve adalet gönüllülerinin büyüttüğü yürüyüşün bu kavşağında yolunuzun açık olmasını diliyorum” dedi. "Yüzde 49’dan fazlasıyız" diyen Yüksekdağ, "Adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ’ın mesajında yer alan açıklamalar şöyle:

Adalet ihtiyacı aidiyetin ötesinde

Biz kadınlar için adalet, demokrasi, özgürlük yolunda atılan her adım değerlidir. Bu vesileyle tutuklu HDP ve DBP’liler, tutuklu milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasetçiler olarak adalet yürüyüşü ve yürüyüşçülerine başarı dileklerimizi iletiyoruz. Şüphesiz ülkemizin ve halklarımızın adalet ihtiyacı her tür siyasi aidiyetin ötesindedir. Hangi partiden, görüşten, aidiyetten olursak olalım, adalet herkes için yaşamsal bir ihtiyaçtır. Bu nedenle farklılıklarımızı bir kenara koyarak, parçalanan adalet terazisini yeniden kurmayı ve bunun için ortak mücadele vermeyi öncelemeliyiz.

Yeniden yükselişe dönüştürmek için

100’e yakın belediye eşbaşkanı tutuklanmış, halen 11 milletvekili ve eşbaşkanları hapiste olan, binlerce üye ve yöneticisi rehin alınmış bir hareket olarak hukuk ve adaletin nasıl dibe çekildiğini yaşadık ve yakından biliyoruz. Şimdi yaşanan dibe vuruşun, yeniden yükselişe dönüştürülmesi için ortak vatan bilinci ve eşit yurttaşlık hukukuna sarılmak, herkes için adalet sözünü güçlü ve tutarlı söylemek, adalet yolunun demokrasi ve özgürlük duraklarından geçtiğini unutmamak gerekiyor.

Yüzde 49’dan fazlayız

Gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, canı pahasına işini, ekmeğini savunanların ve Saray gibi düşünmeyen herkesin hapishanelere doldurulduğu koşullarda, ayrışmayı değil amaçta ortaklaşmayı, durmayı değil her yaşam alanında yürümeyi başarmalıyız. Yüzde 49’dan fazlasıyız; adaleti, barışı ve özgürlüğü kazanabiliriz. Diyelim ki, bu yürüyüş yeni yollarda buluşsun, Maltepe’den fazlasına kapı açsın. Bu dileklerle adalet yürüyüşçülerine tutuklu siyasetçi arkadaşlarım adına kolaylıklar diliyorum. Adil, özgür ve demokratik bir Türkiye’de buluşmak üzere.