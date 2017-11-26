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Figen Yüksekdağ'a gözaltındaki ifadesi nedeniyle yeni dava açıldı

Yüksekdağ'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi

26 Kasım 2017 18:04

HDP'nin eski  Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı' gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava açıldı.

HDP Eş Genel eski Başkanı ve Van Milletvekili Yüksekdağ'ın 4 Kasım 2016 tarihinde, Ankara'da gözaltına alınmasının ardından hakkındaki suçlamalara ilişkin yaptığı savunmada suç unsuru taşıyan ifadeler kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma, tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın savunma sırasında kullandığı ifadelerin 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu oluşturduğu belirtilerek, 2 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Diyarbakır 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ’ın 5 Kasım 2016 tarihinde verdiği ifadesine dikkat çeken savcı, şüphelinin savunmalarının, Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesine göre suç oluşturduğunu kaydetti.

Yüksekdağ'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

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