T24 LogoT24 Logo
Gündem

Figen Yüksekdağ'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza

Yüksekdağ verilen hapis cezası, para cezasına çevrildi

27 Mayıs 2017 00:29

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a, “cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza adli para cezasına çevrildi.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Figen Yüksekdağ’ın, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava Mersin 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, Yüksekdağ’a “cumhurbaşkanının hakaret” gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ceza iyi hal gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına, cezasının kısa süreli olması nedeniyle de 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine karar verildi. Davanın bin 980 lira avukatlık masrafını da Yüksekdağ ödeyecek. Karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.

Yüksekdağ, 2016 yılı Newroz’unda HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, “Diktatörlük özlemlerini hayata geçirmek için Saray bu saldırıları yapıyor. Bu özlemlerini durduracağız” demişti.

ETİKETLER

figen yüksekdağhdpcumhurbaşkanına hakaretcezapara cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24