Figen Yüksekdağ'a 'cumhurbaşkanına hakaret'ten ceza

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a, “cumhurbaşkanına hakaret ettiği" iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza adli para cezasına çevrildi.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, Figen Yüksekdağ’ın, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava Mersin 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, Yüksekdağ’a “cumhurbaşkanının hakaret” gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ceza iyi hal gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına, cezasının kısa süreli olması nedeniyle de 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine karar verildi. Davanın bin 980 lira avukatlık masrafını da Yüksekdağ ödeyecek. Karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.

Yüksekdağ, 2016 yılı Newroz’unda HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, “Diktatörlük özlemlerini hayata geçirmek için Saray bu saldırıları yapıyor. Bu özlemlerini durduracağız” demişti.