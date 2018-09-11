Figen Yüksekdağ zorla SEGBİS salonuna götürüldü

Yaklaşık iki yıldır cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı’ iddiasıyla açılan davanın duruşmasına mazaret dilekçesi sunmasına rağmen, zorla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasına götürüldü. Hakimin, Yüksekdağ'ın "Cumhurbaşkanı beyefendileri oturduğu saraydan bizlerin cezalandırılması için talimat veriyor. Mahkemeler ise bu sebeple tarafsız ve bağımsız davranmıyor" sözlerini tutanağa geçirmediği belirtildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır’da verdiği ifadesinde, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı’ iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması görüldü.

İddianame gelmediği için savunma yapmayacağını söyledi

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yüksekdağ, kendisine davanın iddianamesi gelmediği için savunma yapmayacağını söyledi. Davanın usulüne dair bir şeyler söyleyeceğini belirten Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Mazeretimi sunmama rağmen benim mazeretim kabul edilmemiştir. Mahkeme tarafından zorla SEGBİS salonuna getirilmem usule uygun değildir. Her şeyden önce benim mazeretimin değerlendirilmesi ve kabul edilmesi gerekirdi. Cezaevinde bulunan SEGBİS odasına zorla getirilme işleminin uygulanması, mahkemenin bana karşı kasıtlı bir tutumu olduğunu göstermektedir. Zaten bu tür dosyalarda Cumhurbaşkanı talimatlıyla hareket edildiği bilinmektedir. En başta bizim cezamızın kesilmiş olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı’nın duygularının tatmin edilmesi amacıyla bu şekilde söylediğimiz, suç teşkil etmeyen sözlerden dolayı dava açılmıştır. Bunu herkes görmektedir. Mahkemede bize karşı saygılı bir tutum sergilememiştir. Mahkemenin bize karşı tarafsız davrandığını düşünmüyoruz. Ben bunları belirtmek istedim, başka da bir diyeceğim yoktur” dedi.

Sözleri tutanağa geçirilmedi

Hakimin Yüksekdağ’ın, “Cumhurbaşkanı beyefendileri oturduğu saraydan bizlerin cezalandırılması için talimat veriyor. Mahkemeler ise bu sebeple tarafsız ve bağımsız davranmıyor. Biz siyasetçiyiz ve muhalifiz. Doğru bildiğimizi, kellemiz gitse de savunmaya ve söylemeye devam ederiz. Onun demesiyle mahkemeler cezaları veriyor. Biz bundan korkmayız” şeklinde sözlerini tutanağa geçirmediği belirtildi.

Avukat Baydemir, dosyaların birleştirilmesini istedi

Yüksekdağ’ın avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir ise müvekkili hakkındaki davanın politik kimliğinden dolayı açıldığına dikkat çekerek, Anayasa’ya aykırı bir şekilde milletvekilliği düşürülen müvekkilinin gözaltında vermiş olduğu ifade nedeniyle davanın açıldığını söyledi. Müvekkilinin yaptığı aynı savunma nedeniyle hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başka bir dava daha açıldığını hatırlatan Yalçındağ, bu nedenle her iki iddianamenin aynı savunma metnine dayandığını dile getirdi. Yalçındağ, her iki dosyanın da birlikte görülmesi için birleştirme kararı verilmesini talep etti.

Davaların birleştirilmesi muvafakat istenecek

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan hakim, Yüksekdağ hakkında Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaların suç tarihlerinin, suçlamaların Yüksekdağ’ın verdiği ifade içeriğine dayandığını belirtti.

Hakim, Yüksekdağ hakkında Diyarbakır’da görülen davanın, Ankara’daki davayla birleştirilmesi için Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nden muvafakat (uygun bulma) istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.