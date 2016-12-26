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Figen Yüksekdağ, "terör örgütü propagandası"ndan hâkim karşısına çıktı

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, İzmir'deki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı

26 Aralık 2016 17:22

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, İzmir'de katıldığı bir panelde "terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasıyla hakkında açılan davada hâkim karşısına çıktı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yüksekdağ'ın avukatlarının da katıldığı duruşmada HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da hazır bulundu.

Kimlik kontrolünün ardından SEGBİS'le kayıt altına alınan duruşmada mahkeme heyeti, Yüksekdağ'a iddianamenin özetini okuyarak yasal haklarını hatırlattı.

Yüksekdağ, yaptığı savunmada, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Sosyalistler Özyönetimi Tartışıyor" paneline konuşmacı olarak katıldığını ifade eden Yüksekdağ, siyasi tartışmaların suç olarak görülmemesi gerektiğini savundu.

Mahkeme başkanının, iddianamede yer alan paneldeki konuşmadan bazı bölümleri hatırlatması üzerine Yüksekdağ, konuşmasının hiçbir yerinde barikat kurulması ya da güvenlik güçleriyle çatışılması yönünde çağrısının bulunmadığını, bu davada mahkumiyet kararı verilmesinin hata olacağını savunarak, beraatini talep etti.

Yüksekdağ'ın avukatları Kamil Ağaoğlu ve Halil Dönmez, SEGBİS'te yaşanan ses problemi nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığını öne sürerek, bir sonraki duruşmada müvekkillerinin mahkeme salonuna getirilerek ifadesinin alınmasını istedi. Yüksekdağ da bu talebe katıldı.

 

Duruşma Mart 2017'ye ertelendi

 

Mahkeme heyeti, paneldeki ses ve görüntülerin çözümlenmesi için ellerindeki kaydın bilirkişiye gönderilmesine, sanık Yüksekdağ'ın bir sonraki oturumda salona getirilmesine karar vererek duruşmayı mart ayına erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de katıldığı bir panelde yaptığı konuşmalar nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırladığı iddianamede, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. 

 

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