Figen Yüksekdağ: Siyasi darbe devam ediyor

Tutuklu yargılandığı davada 19. kez âakim karşısına çıkan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ savunmasında, tutuklanmalarının "siyasi darbe ürünü" olduğunu belirterek, "Siyasi darbe devam ediyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın 19. duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Yüksekdağ’ın, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada avukatlar hazır bulundu. HDP milletvekilleri Semra Güzel, Kemal Peköz ve Mahmut Toğrul’da duruşmayı izledi.

Yüksekdağ, “terör örgütü yöneticiliği”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “suç işlemeye tahrik” ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddialarıyla yargılanıyor.

7 ayrı fezlekenin birleştirilmesinden oluşan 92 sayfalık dosya kapsamında Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüksekdağ’ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve kimi siyasi faaliyetleri dosyadaki suçlamalar arasında yer alıyor.

"Hukuk düzenine yapılan darbenin mağdurlarıyız"

Duruşmada söz alan Yüksekdağ, tutuklanmalarının bir “siyasi darbe ürünü” olduğunu söyledi. Siyasi darbenin devam ettiğini ifade eden Yüksekdağ, “Darbenin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe 4 yıl boyunca başarıya ulaşamadı. Ekonomide, sosyal yaşamlarda bu darbenin etkilerini daha fazla görüyoruz. En çok hukuk düzenine yapıldığı ortaya çıktı, hukuk düzenine yapılan darbenin mağdurlarıyız. Başka bir olağanüstü koşulun sonucunu da yaşıyoruz. Pandemi ayrıca siyasi ve toplumsal bir vakaya dönüştü biz cezaevindekiler daha fazla deneyimledik. Bugünkü koşullarda siyaseten de fiziksel de olağan seyretmiyor” dedi. (MA)