İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de \'Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçlamasıyla yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, savunma yapmadı.

Figen Yüksekdağ hakkında 2016 yılında \'HDP Eş Genel Başkanı\' olarak katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle Mersin 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 10 yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek SEGBİS bağlantısı ile yapılacak duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ\'ın avukatı Ali Bozan, savcının esasa ilişkin görüşüne yönelik beyanda bulunmak üzere ek süre verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, ek süre vererek duruşmayı 4 Aralık\'a erteledi.

Savcı daha önceki duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünde Yüksekdağ\'ın \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 8 yıl, \'Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak\' suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Yüksekdağ, önceki 7 duruşmada da savunma yapmamıştı.

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