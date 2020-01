Figen Yüksekdağ: İlk sözümüzü tuttuk, ikinci sözümüzü de tutacağız

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Biz onlara nasıl 'Seni başkan yaptırmayacağız' deyip sözümüzü tuttuysak, bugün de onlara ikinci sözümüzü söylüyoruz, 'Size savaş yaptırmayacağız, barışı katlettirmeyeceğiz' ve bu sözümüzü de tutacağız. Buna emin olun" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Yüksekdağ, Paris'teki Kürt Enformasyon Bürosu'nda 9 Ocak 2013 tarihinde silahlı saldırıda öldürülen Sakine Cansız anısına Tunceli Belediyesi Asri Mezarlığı'nda yaptırılan anıtın açılışına katıldı. Sakine Cansız'ın annesinin koluna giren Yüksekdağ, mezara karanfil bıraktı.

Yüksekdağ, burada yaptığı konuşmada, "Sakinemizin huzurunda bir araya geldik. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için. Zulmü hep birlikte yenmek için bir araya geldik" diye konuştu.



Memlekette barışın ve çözümün umudu gelişmişken, barış, çözüm, kardeşlik ve eşitlik zemini oluşturulmuşken Türkiye 'nin yeniden savaşa sürüklenmeye çalışıldığını öne süren Yüksekdağ, şunları kaydetti:



"Sakine'yi ve üç fidanımızı, üç kadın kardeşimizi, yoldaşımızı tam da barış ve çözüm sürecinin eşiğinde katledenler ve onları katlederek, kalleşçe öldürerek Türkiye'nin barış ve demokrasi umudunu yok edeceklerini sananlar, bakın 20 Temmuz'da Suruç'ta 31 genç kardeşimizin canlarını, bedenlerini paramparça ettiler. Ama bugün çok net ve büyük bir inançla söylüyoruz, nasıl üç fidanımızın ve Sakinemizin anısı ve şehadeti bizi barış, çözüm, demokrasi ve halkımızın kurtuluşu için bu yolda daha kararlı ve daha muzaffer hale getirdiyse o Suruç'ta parçaladığınız her bir genç kardeşimizin her parçasında yeniden doğacağız. Her parçasında yeniden doğuyoruz."

Yüksekdağ, "7 Haziran'da yapılan gibi yine kazanacaklarını" belirterek, şunları söyledi:

"Savaşın, kıyımın ve ölümün üzerinden erken seçim yapıp, erteledikleri imparatorluk heveslerini, sultanlık heveslerini yakına almaya çalışıyorlar. Başkan olmaya, tek başına iktidar olmaya çalışıyorlar. Başkanlık hevesleri, diktatörlük hevesleri, saraylarının, saltanatlarının çıkarı için bu memleketi yeniden Kürt'üyle Türk'üyle, askeriyle gerillasıyla bir savaşın içerisine sokmak için gözlerini bile kırpmadılar. Ama biz onlara nasıl 'Seni başkan yaptırmayacağız' deyip sözümüzü tuttuysak bugün de onlara ikinci sözümüzü söylüyoruz, 'Sana, size savaş yaptırmayacağız. Barışı katlettirmeyeceğiz ve bu sözümüzü de tutacağız'. Buna emin olun. Son günlerini yaşıyorlar, sanmayın ki bu ölümler, bu savaş, bu kıyım, bu yıkım onların gücünü kudretini gösteriyor. O kadar acizler ki değerli halkımız. O kadar bitişe yakınlar ki kendi mezarlarını kazdılar. Bu halkın evlatlarını askeriyle, gerillasıyla, genciyle, kadınıyla, siviliyle mezara gönderenler kendi mezarlarını kazıyorlar. Emin olun onların işte bir ayakları mezarda. Onların iktidarının bir ayağı mezarda.

'Gerekirse kendi evlatlarımızı feda ederiz' diyen Başbakan, geçici Başbakan, çok şükür ki geçicisiniz, geçeceksiniz, siz kalamayacaksınız. 'Kendi evlatlarımızı feda ederiz' dediniz yıllar boyunca, 'Kefenimizle gezdik, geziyoruz' dediniz yıllar boyunca ama kendi evlatlarınızı feda etmediniz. Sizin evlatlarınız lüks askerlik yaptı. Sizin evlatlarınız paralı askerlik yaptı. Sizin evlatlarınız sahte, çürük raporları aldı. Bu halkın, yoksulun, emekçinin evladını öldürdünüz, feda ettiniz yıllar boyunca ve şimdi yine aynı şeyi yapıyorsunuz."

"Ölüm ve savaş siyasetinin" karşısında büyüyen, gelişen, kendi gücüne inanan bir barış ve demokrasi alanı bulunduğunu savunan Yüksekdağ, bütün büyük insanlık savunucularının bu safta yer aldığını dile getirdi.

Programa, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Tunceli Milletvekilleri Edibe Şahin, Alican Önlü, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve vatandaşlar katıldı.