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Figen Yüksekdağ Diyarbakır'da yargılanacak

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Yüksekdağ'ın Diyarbakır'da yargılanmasına karar verdi

19 Nisan 2018 14:42

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 2014 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde katıldığı bir taziyede yaptığı konuşma ve Lice’de bir ajandada bulunduğu öne sürülen not nedeniyle, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan dava, yetki uyuşmazlığı nedeniyle Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, Yüksekdağ’ın Diyarbakır’da yargılanmasına karar verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yüksekdağ hakkında yürütülen soruşturma sonunda 11 Ekim 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2017 tarihli kararında, Yüksekdağ’ın milletvekili olması nedeniyle yargılama yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirterek, yetkisizlik verdi. Dosyanın gönderildiği Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi ise Yüksekdağ’ın eylemlerinin Diyarbakır’ın Lice ilçesinde işlendiğini ve milletvekilliğinin 21 Şubat 2017 tarihinde TBMM tarafından düşürüldüğünü kaydetti. Ankara Ağır Ceza, yetkili mahkemenin Diyarbakır olduğunu belirterek, karşı yetkisizlik kararı verdi.

Ankara ve Diyarbakır mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı doğması nedeniyle, dosya yargılama yerinin belirlenmesi için Yargıtay 5’inci Dairesi’ne gönderildi.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçesini yerinde bularak, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisizlik kararını kaldırdı. Dosya yeniden Diyarbakır’a gönderilirken, Yüksekdağ’ın yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

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