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Figen Yüksekdağ davasında hâkimden polise müdahale

Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı dava 17 Mayıs'a ertelendi

20 Şubat 2018 18:53

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın bugün (20 Şubat 2018) görülen 4. duruşmasında Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreterliği'nden İngeborg Shcwarz-Zupüroli'nin salona girişine polis, mahkemenin kararına rağmen izin vermedi. Mahkeme başkanının engellemeyi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemesinin ardından girişe izin verildi.

Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davada bazı dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Duruşma 17 Mayıs’a ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın 4. duruşması Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mezapotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 15 aydır Kandıra F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, duruşmaya katılmadı. Duruşmayı takip etmek için gelen Fransa, İsviçre, İsveç ve Norveç elçiliklerinden oluşan heyet salona alınmadı. Görüşmeler üzerine mahkeme heyeti, heyetten sadece Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreterliği’nden İngeborg Shcwarz-Zupüroli’nin alınmasına karar verdi ancak polis valilik talimatı olduğunu belirterek, Shcwarz-Zupüroli’nin girişini engelledi. Mahkeme başkanının, katılmasını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirmesi üzerine İngeborg Shcwarz-Zupüroli duruşmaya katılabildi.

17 Mayıs'a ertelendi

Yüksekdağ’ın avukatı İlknur Alcan, yargılamaya konu eylem ve sözlerin tamamının siyasi faaliyetler ve yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, yargılama ve Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamı kararlarının bir dizi ‘hak ihlali’ doğurduğunu kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti de, Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamına ve HDP eş genel başkanlık ve milletvekilliği dönemindeki faaliyetleri nedeniyle açılan bazı dava dosyalarının birleştirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Mayıs’a erteledi.

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