T24 LogoT24 Logo
Gündem

Figen Yüksekdağ'dan 8 Mart mesajı: Özgürlüğün ve adaletin kapılarını açacak bir 8 Mart dileğiyle...

08 Mart 2020 11:23

Üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşım yapıldı. 

Yüksekdağ mesajında, "İçeriden dışarıya umudun, cesaretin, barışın, özgürlüğün, adaletin kapılarını açacak bir 8 Mart dileğiyle... Kutlu olsun! 8 aylık tatlı Arin, ilk 8 Mart'ını bizimle birlikte hapiste kutluyor... 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa' sloganı çınlarken meydanlarda bizler slogana 'çocuklar da özgür olsa' diye katılacağız." ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Figen YüksekdağtutukluHDPeskiEş Genel Başkanı8 MartDünya Kadınlar Günü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24