Figen Yüksekdağ'dan 8 Mart mesajı: Özgürlüğün ve adaletin kapılarını açacak bir 8 Mart dileğiyle...

Üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Yüksekdağ mesajında, "İçeriden dışarıya umudun, cesaretin, barışın, özgürlüğün, adaletin kapılarını açacak bir 8 Mart dileğiyle... Kutlu olsun! 8 aylık tatlı Arin, ilk 8 Mart'ını bizimle birlikte hapiste kutluyor... 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa' sloganı çınlarken meydanlarda bizler slogana 'çocuklar da özgür olsa' diye katılacağız." ifadelerini kullandı.