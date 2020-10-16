Figen Yüksekdağ’a "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla ceza talebi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama nedeniyle "Cumhurbaşkanı Hakaret" gerekçesiyle açılan davanın duruşması Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yüksekdağ'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Yüksekdağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Aydoğan Levent Gedik, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını okuduktan sonra iddianamedeki suçlamaya ilişkin Yüksekdağ'a söz verdi.

Olay tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı olarak güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptığını, konusu suç oluşturacak bir söyleminin olmadığını söyleyen Yüksekdağ, "Hakaret yoktu, siyasi eleştiri olarak düşünülmelidir. Ayrıca mahkemelerin böyle davalarla uğraştırılmaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yüksekdağ'ın avukatı Maviş Aydın da aynı zamanda siyasi bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerin dozunun biraz daha yüksek olabileceğini, bu nedenle iddianamede yer verilen eylemin suç olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı, davaya katılma talebinde bulunarak, Yüksekdağ’ın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının talebini kabul ederek, esas hakkında mütalaasını açıklanması üzere iddia makamına söz verdi.

İddia makamı mütalaasında Yüksekdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 1 yıl ile 4 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını veren mahkeme heyeti, Yüksekdağ ve avukatlarının süre talebini kabul ederek bir sonraki duruşmayı 12 Kasım tarihine erteledi.