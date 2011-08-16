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Spor

FIFA'ya reform çağrısı ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2011 18:42

-FIFA'ya reform çağrısı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) yönetimini ''yaşlı atletler''e benzeterek, FIFA'yı reform yapmaya davet etti. TI'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın yolsuzluk ve rüşveti önlemek adına özerk bir örgüt kurmasına ve resmi yetkililerin görevlerini sınırlandırması gerektiğine vurgu yapılarak, yönetimde yer alacak kişilerin, yaşça büyük devlet adamlarından, sponsorlardan, medya ve sivil toplum kuruluşlarından, futbolun içinde yer alan hakem ve taraftarlardan oluşmasının gerektiği belirtildi. TI Spordan Sorumlu Danışmanı Sylvia Schenk, FIFA'nın sorunlara kalıcı çözümler üretmek istediğini, ancak şu an itibariyle kamuoyunun yönetime olan güveninin önceki yıllara göre büyük ölçüde yitirilmiş durumda olduğunu savundu. Dikkatsiz bir grup eşliğinde öneri almanın, yaptırım uygulamanın, araştırmalara katılmanın başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade eden Schenk, ''Yeni yönetim için süreç başlamalıdır'' dedi. Haziran ayında 4. kez FIFA Başkanlığına seçilen Sepp Blatter, eski ABD'li diplomat Henry Kissinger ve İspanyol tenor Placido Domingo'nun da aralarında bulunduğu bir gözlem komitesi oluşturacakları sözünü vermişti. Bu arada, uluslararası bir sivil toplum örgütü olan TI, 1993 yılında Berlin'de kuruldu ve 70'den fazla ülkede faaliyet göstiryor. Örgütün temel amacı yolsuzluklarla mücadele ve şeffaflığın geliştirilmesi olarak gösteriliyor.

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