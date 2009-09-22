FIFA'ya gideceğiz: Ankaraspor Kulübü Başkanı Ruhi Kurnaz, federasyonun Ankaraspor hakkında verdiği küme düşürme kararını FIFA'ya taşıyacaklarını söyledi.



Radyospor'a konuşan Ruhi Kurnaz, hukukçuların, FIFA'nın bu tür konuları iç hukuk meselesi sayıp geri çevirdiğini söylediklerini belirterek, “FIFA'ya gidemeyiz diye bir şey yok. Gideceğiz. Ama umuyorum gerek kalmaz. Tahkim Kurulu'nun satış için Ocak ayına kadar süre vereceği duyumunu aldık. Bu, kötünün iyisi olur, karar açıklansın, yönetim olarak değerlendiririz” dedi.



Tahkim Kurulu'nun, Ankaraspor'un bir alt lige düşürülmesiyle ilgili kararı bozmasını beklediğini ifade eden Ankaraspor Kulübü Başkanı Kurnaz, “Biz hukuksal anlamda gidebileceğimiz her yere gideceğiz. FIFA'ya gidemeyiz diye bir şey yok. FIFA ve CAS'ın böyle davalara bakmadığı söylendi. Bunlar sadece söylenti. Biz olayı FIFA'ya taşıyacağız. Ayrıca, ticari haklarımızı arayacağız. Ama umarım o duruma düşmeyiz. Umarım Tahkim Kurulu kararı bozar” diye konuştu.



Kurnaz, Tahkim Kurulu'nun, Ankaraspor AŞ'nin hisselerinin satılması için ek süre verilmesi yönünde bir karar vermesi durumda ise “Tahkim'in satış için Ocak ayına kadar süre tanımayı düşündüğü duyumlarını aldık ama bize hiçbir şey deklare edilmedi. 30 Eylül'de böyle bir karar çıkar ise bu kararı kötünün iyisi olarak değerlendiririz. Ama önceliğimiz Ankaraspor'a verilen küme düşürme cezanın kaldırılmasıdır” şeklinde konuştu.

