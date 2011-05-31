-FIFA'YA "SEÇİMİ ERTELE" TAVSİYESİ ZÜRİH (A.A) - 31.05.2011 - Uluslararası Saydamlık Örgütü, yarın Zürih'te yapılması planlanan FIFA başkanlık seçiminin ertelenmesini tavsiye etti. Merkezi Berlin'de bulunan yolsuzlukla mücadele kuruluşunun spor danışmanı Sylvia Schenk, seçimin, yolsuzlukla ilgili iddiaların açığa kavuşturulmasının ardından yapılması gerektiğini söyledi. FIFA'ya, iç işlerinin inceleneceği bağımsız bir araştırmaya izin vermesi çağrısında bulunan Schenk, ''Sorunu kendi aralarında çözebileceklerinden emin değilim. Bunu birkaç kez denediler ve başarılı olamadılar. Yeni yeni ortaya çıkan birçok şey var'' diye konuştu. Dışarıdan yardım almanın her zaman faydası olduğunu belirten Schenk, belgeleri başka bir kurumun incelemesinin, sorunun çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı. Schenk, FIFA'nın, yetkililerinin çalışma süresine sınır getirmesinin de katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonu, yarın yapılması planlanan FIFA Başkanlık seçiminin ertelenmesini istedi. Federasyondan yapılan açıklamada, gün geçtikçe derinleşen yolsuzluk skandalı gerekçe gösterilerek, seçimin bir başka tarihe alınmasının gerekliliği vurgulandı. Açıklamada, diğer üye ülkelerden de erteleme talebine destek vermeleri talep edildi.