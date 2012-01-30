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Dünya

FIFA'ya "güvenli başörtüsü" çağrısı KUALA LUMPUR (A.A)

30 Ocak 2012 13:01

-FIFA'ya "güvenli başörtüsü" çağrısı KUALA LUMPUR (A.A) - 30.01.2012 - Asya Futbol Konfederasyonu, FIFA'dan Müslüman kadın futbolcular için güvenlik sorunu yaratmayacak başörtülerine izin vermesi çağrısında bulundu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2007 yılında güvenlik sorunu yarattığı gerekçesiyle sahada başörtüsü takılmasını yasaklamış, bu karar İslam ülkelerinden büyük tepki çekmişti. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Zhang Jilong, FIFA'nın 3 Mart'ta Londra'da yapılacak toplantıda konuyu ele alarak olumlu bir karar vermesinin, "dünya genelinde kadın futbolcuların geleceği açısından hayati önemde" olduğunu kaydetti. Jilong, oyuncularının güvenliğinin sağlanması için yeni başörtülerin boyunlarında, kolaylıkla açılmaları için cırt cırtlı bantlar bulunacağını söyledi.  İran Bayanlar Milli Futbol Takımı, 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında ikinci tur elemelerde Ürdün ile Haziran ayında yapacağı maçta "İslami formaları" nedeniyle hükmen mağlup sayılmıştı.

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