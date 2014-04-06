'FIFA'nın kararı büyük bir hata'



Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, FIFA'nın 2022 Dünya Futbol Şampiyonası final turnuvasını Katar Emirliği'ne vermesini eleştiren sert bir açıklama yaptı. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Alman bakan, kararın son derece büyük bir hata olduğunu ifade etti.

Bakan Müller, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na hazırlık yapılan Katar'da insan haklarının ve çevre sağlığının hiçe sayıldığını vurgulayarak, şampiyonanın bu ülkede yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Gerd Müller, çölde inşa edildiği için yüksek enerji sarfederek havalandırılmak zorunda kalacak olan stadyumların dünyaya iklim korumayla ilgili ne gibi bir mesaj vereceğini anlayamadığına dikkat çekti. Bakan, 'FIFA'nın aklı varsa kararını derhal düzeltir' şeklinde konuştu.

Brezilya da eleştirilerin odağında

Bakan, benzer eleştirileri birkaç hafta sonra 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı Brezilya için de yaptı. Manaus'da tropikal bir yağmur ormanının ortasında stadyum inşa edildiğini belirten Müller, stadın turnuvadan sonra nasıl kullanılabileceğinin hesaplanmadığına dikkat çekti. Alman bakan Brezilya'nın bu konuda sorumsuzca davrandığını öne sürdü.

Gerd Müller, bu çağda sosyal ve ekolojik standartlardan soyutlanmış şekilde bir Dünya Futbol Şampiyonası yapılamayacağını da sözlerine ekledi.