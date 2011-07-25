-FIFA'NIN ELİNDE KANIT YOK PARİS (A.A) - 25.07.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkanlık seçimi için rüşvet verdiği gerekçesiyle futboldan ömür boyu men edilen Muhammed Bin Hammam, FIFA'nın elinde kendisinin rüşvet verdiğine dair kanıt bulunmadığını ileri sürdü. Eski Asya Konfederasyonu Başkanı Katarlı Bin Hammam, kişisel blog sayfasındaki mesajında, ''FIFA'nın elinde, birilerine oylarını almak için para verdiğime dair kanıt bulunmadığına eminim. Saklayacak bir şeyim yok'' dedi. FIFA'nın geçen ay yapılan başkanlık seçiminde yeniden başkan olan Sepp Blatter'ın karşısına rakip olarak çıkan Bin Hammam, rüşvet verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından adaylıktan çekilmişti. FIFA, önceki gün, Bin Hammam'ın başkanlık seçiminde rüşvet vererek oy satın almaya çalıştığı gerekçesiyle futbolla ilgili faaliyetlerden ömür boyu men edilmesine karar vermişti. Bin Hammam, geçen mayıs ayında Trinidad Tobago'daki Karayip Konfederasyonu toplantısında, seçimde oy kullanacak üyelere 40 bin dolar içeren zarflar vermekle suçlanıyordu. Muhammed Bin Hammam, temyize gideceğini, önce FIFA'ya başvuracağını daha sonra da başka mahkemelerle temasa geçebileceğini kaydetmişti.