FIFA’nın cezalandırdığı Suarez, Barcelona’ya mı gidiyor?

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay Forması giye Luiz Suares'in, rakibini ısırdığı gerekçesiyle FIFA’dan men cezası almasının oyuncunun kulübü Liverpool’dan olası transferinde etkili olup olmayacağı merak konusu.

Independent gazetesinden Sam Wallace’ın haberine göre, İngiliz Liverpool kulübünün sahibi John W Henry, diğer üyelerle yaptığı görüşmelerden sonra oyuncuyu 80 milyon sterlinden (280 milyon TL) az bir rakama satmayı düşünmüyor.

Suarez, ülkesinin İtalya’yla oynadığı grup maçında rakibi Giorgio Chiellini’i ısırmış bunun neticesinde aldığı men cezasıyla olası transferini zora soktu. İddialara göre, aldığı men cezasında göre Barcelona golcü oyuncuyu transfer etmekte hala ısrarcı.

Katalan ekibinin futboldan 4 ay men cezası alan Suarez için Liverpool’un istediği 80 milyon sterlini verip vermeyeceği ise merak konusu.