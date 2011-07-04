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Spor

FIFA'DAN YEMEN AÇIKLAMASI SANA (A.A)

04 Temmuz 2011 22:06

-FIFA'DAN YEMEN AÇIKLAMASI SANA (A.A) - 04.07.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Yemen'in, 2014 Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakalarında iç sahada oynayacağı maçlar için güvenli olmadığını açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Ortadoğu ülkelerinde devam eden halk ayaklanmalarının oluşturduğu güvenlik zafiyetleri nedeni ile Yemen'de yapılacak müsabakaların başka bir yerde düzenlenebileceği ifade edildi. Açıklamada Yemen gibi gösterilerin devam ettiği diğer Ortadoğu ülkelerinde yapılacak maçların takvimi ile ilgili yapılan toplantıda başta Suriye ve Yemen'in müsabakalara katılamama tehlikesinin de olduğu ifade edildi. Yemen'de Ocak ayından beri devam eden halk ayaklanmaları herhangi bir çözüme ulaşamamış, ülke genelinde güvenlik ve toplumsal problemler baş göstermişti.

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