FIFA'dan uyarı: Kadın seyircilere zoom yapmayın!

FIFA genel olarak Rusya'da yapılan Dünya Kupası organizasyonundan memnun. Ancak onları da rahatsız eden bir durum söz konusu. FIFA adına konuşan Federico Addiechi, FIFA Yönetim kurulu'nun Dünya Kupası'nda cinsiyetçiliğin üstesinden gelmesine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"Bunun için harekete geçeceğiz''

CNN Türk'te yer alan habere göre; Addiechi, ilk iş olarak Dünya Kupası yayıncılarına uyarı gönderildi ve kameramanların tribünlerdeki kadın seyircilere zoom yapmaması istendi. Cinsiyetçilik, 2018 Dünya Kupası'ndaki en büyük sorun olarak görünüyor. Kupada şu ana kadar 30'dan fazla kadına yönelik cinsel taciz vakası yaşandı. Kadın taraftarların üzerindeki baskıların giderilmesinin resmi FIFA politikası haline gelip gelmeyeceği sorulduğunda, Addiechi şunları söyledi:

"Bu, gelecekteki planlarımızdan biri. Henüz "proaktif bir kampanya"mız yok ancak FIFA yanlış olan şeylere karşı harekete geçecektir."

Turnuvadan önce homofobinin ve ırkçılığın Rusya'da ana endişe kaynağı olacağına dair kaygılar vardı. FARE Network Direktörü Piara Powar cinsiyetçiliğin, Rusya'da birçok olaya sebep olduğunu söylerken bunların sadece emniyet kayıtlarına yansıyanlar olduğunu, gerçekte bunun yaklaşık 10 katı olay gerçekleştiğini savundu. Dünya Kupası sırasında özellikle bazın kadın muhabirlere yönelik yapılan cinsel tacizler kameralara yansımıştı. Bu durumla mücadele etmek Rus polisi ile FIFA ciddi bir çaba gösteriyor. Cinsel tacizde bulunan taraftarların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor.