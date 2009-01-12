T24 LogoT24 Logo
Spor

FIFA'dan Türkiye'ye ödül

FIFA, Ermenistan maçındaki barışa yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye'yi 2008 Dünya Fair-Play ödülüne layık gördü.

12 Ocak 2009 02:00


FIFA, Ermenistan maçındaki barışa yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye'yi 2008 Dünya Fair-Play ödülüne layık gördü.

Türkiye - Ermenistan maçından görüntüler - VİDEO

FIFA, Türkiye'yi, Ermenistan ile 2008 yılı içinde oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında barışa yönelik girişimleri nedeniyle Dünya Fair Play Ödülü'ne layık gördü.

FIFA'nın, bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenleyeceği tören ile Türkiye'ye verilecek ödülü açıklayacağı bildirildi.

FIFA'nın Dünya Fair-Play Ödülü'nü, ''Futbol aracılığıyla dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı'' Türkiye'ye verdiği öğrenildi.

FIFA'nın ayrıca, 6 Eylül 2008'de Erivan'da oynanan karşılaşmada barışa yönelik adımlar nedeniyle, bu anlamlı ödülü iki ülke arasında paylaştırdığı da kaydedildi.

Törene, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, başkanvekili Lütfi Arıboğan, milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl ve milli takım oyuncusu Tuncay Şanlı'nın katılacağı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24