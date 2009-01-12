FIFA'dan Türkiye'ye ödül

<span style="FONT-SIZE:10pt;"><br /><strong>FIFA, Ermenistan maçındaki barışa yönelik girişimleri nedeniyle Türkiye'yi 2008 Dünya Fair-Play ödülüne layık gördü. </strong><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/videodetay.aspx?cid=7&vid=1453" target="_blank"><strong><span style="FONT-SIZE:12pt;COLOR:#ff0000;">Türkiye - Ermenistan maçından görüntüler - VİDEO</span></strong></a><br /><br />FIFA, Türkiye'yi, Ermenistan ile 2008 yılı içinde oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında barışa yönelik girişimleri nedeniyle Dünya Fair Play Ödülü'ne layık gördü. <br /><br />FIFA'nın, bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde düzenleyeceği tören ile Türkiye'ye verilecek ödülü açıklayacağı bildirildi. <br /><br />FIFA'nın Dünya Fair-Play Ödülü'nü, ''Futbol aracılığıyla dünya barışına yaptığı katkılardan dolayı'' Türkiye'ye verdiği öğrenildi. <br /><br />FIFA'nın ayrıca, 6 Eylül 2008'de Erivan'da oynanan karşılaşmada barışa yönelik adımlar nedeniyle, bu anlamlı ödülü iki ülke arasında paylaştırdığı da kaydedildi. <br /><br />Törene, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, başkanvekili Lütfi Arıboğan, milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl ve milli takım oyuncusu Tuncay Şanlı'nın katılacağı açıklandı. <br /></span>