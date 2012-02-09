FIFA'dan TFF'ye övgü!

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı kurumsal verimlilik ve yeniden yapılanma çalışmasının, FIFA tarafından övgüye değer bulunduğu bildirildi.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Thierry Regenass'in, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ebru Köksal'a bir mektup göndererek ''TFF Yeniden Yapılandırma Projesi''nin izlediği süreçten duyduğu memnuniyetini belirttiği kaydedildi.





'Tüm ülkelere örnek olacak'



Ebru Köksal'ın Viyana'da geçtiğimiz hafta yapılan ''FIFA Avrupa Bölgesi Genel Sekreterler'' toplantısındaki ''TFF Yeniden Yapılanma Projesi'' sunumuna değinen Thierry Regenass'ın mektubunda, ''Bu kadar mükemmel bir sunumu dinleme şansı bulmaktan dolayı çok mutlu olduk. Projedeki başarınız, yeniden yapılanma konusunda diğer ülkelerin genel sekreterleri için de önemli bir örnek ve motivasyon unsuru olacaktır. Projede başarılı olmanızı en içten dileklerimizle temenni ediyoruz'' dediği ifade edildi.



TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Viyana'daki ''FIFA Avrupa Bölgesi Genel Sekreterler'' toplantısında ''Organizasyonel Transformasyon-İnsanları değişime nasıl yönlendirebiliriz'' bölümünde özel davetle ''TFF Yeniden Yapılanma Projesi'' başlıklı sunum yapmıştı.









